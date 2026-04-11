Мицкоски: Без натиск от ЕС няма промяна в позицията на България

"Промяна в позицията на източния ни съсед трудно може да се очаква без силни и решителни действия от Брюксел и от по-големите държави членки на Европейския съюз." Това заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски.

Без натиск от ЕС няма промяна

Той подчерта, че политиката на неговия кабинет през последните две години е последователна и че правителството аргументира позициите си на международната сцена, като по думите му "решение след решение само потвърждават всички онези тези и опасения, които ние като правителство и политици имахме".

Според Мицкоски всеки, който вярва, че с промяна в преамбюла на конституцията ще приключат всички предизвикателства пред страната, или се заблуждава, или не разбира политиката, или съзнателно посяга на македонската идентичност и работи в чужд интерес. "Всеки, който смята и все още вярва, че ако се промени преамбюлът на конституцията, с това приключват нашите предизвикателства и мъки, се лъже, не разбира политиката или съзнателно представлява меката тъкан на македонската идентичност и работи за чужди интереси", заяви той.

Критики към България и вътрешната опозиция

Северномакедонският премиер каза още, че според него аргументите на Скопие се потвърждават все по-ясно на международната сцена. В тази връзка той посочи интервю на бившия български президент Румен Радев, когото определи и като кандидат за премиер. "Вярвам, че нашите аргументи са правилни, че ден след ден се потвърждават на международната сцена. Впрочем, ако сте чули едно от интервютата на бившия президент на България Румен Радев, а сега кандидат за премиер, в което той казва, че лично два пъти е блокирал Македония да започне преговори, тогава всичко ни е ясно", каза Мицкоски.

Той отправи критики и към политическите си опоненти в страната, като заяви, че тяхната "мека политика" подкопава позициите, които правителството му трудно и упорито изгражда. По думите му след следващите парламентарни избори тези политици и съответната политическа партия ще бъдат маргинализирани и окончателно ще изчезнат от политическата сцена в Северна Македония.

Какво предвижда френското предложение?

През юни 2022 г. Северна Македония прие т.нар. френско предложение, одобрено от всички държави членки на Европейския съюз. Съгласно преговорната рамка, за да започнат преговорите между Скопие и ЕС, българите трябва да бъдат вписани в конституцията на Северна Македония. Страната трябва също да спазва Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България от 2017 г., както и двата протокола към него.

В протокола от второто заседание на Съвместната междуправителствена конференция, подписан преди три години от министрите Теодора Генчовска и Буяр Османи, е записано, че следващата междуправителствена конференция между Скопие и ЕС може да се проведе едва след като българите бъдат включени сред държавотворните народи в преамбюла и в два члена от конституцията на Северна Македония.

В същия документ правителството в Скопие потвърждава и ангажимента, че нищо в конституцията на страната не може и не трябва да бъде тълкувано като основание за намеса във вътрешните работи на България с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Северна Македония. На практика тази клауза означава, че Скопие няма да претендира за признаване на "македонско малцинство" в България.

Протоколът предвижда още мерки срещу говора на омразата към българите и България, който, както отбелязва БГНЕС, се ползва с широка институционална и медийна подкрепа, както и реабилитация на жертвите на комунистическия режим в Македония и отваряне на архивите на югославските служби.