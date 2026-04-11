Украйна призна: Зависими сме от чужди технологии за оръжия

Украйна остава в силна зависимост от чуждестранни технологии, когато става дума за производството на дронове и оръжия. Тази позиция я поставя по-скоро в ролята на потребител, отколкото на пълноценен производител. Това заявява ръководителят на президентската администрация Кирил Буданов по време на среща с представители на бизнеса, цитиран от UNIAN.

По думите му дори най-съвременните разработки в отбранителния сектор не са изцяло украински. "Откъде са елементите на всички наши свръхотбранителни технологии като дронове и други неща? Какво е украинското в тях? Дори 3D принтерът, на който се произвеждат повечето части, не е наш. Дори отливката не е наша. Ние сме потребители, нищо повече", заявява Буданов.

Загубени способности и пропуснати възможности

Той обръща внимание и на сериозния спад в ключови индустриални компетенции, включително в производството на системи за насочване - фактор, който оказва пряко влияние върху развитието както на танковите, така и на ракетните програми на страната.

"Колко танка сме построили? По време на пълномащабна война - нула. Започнахме да произвеждаме ракети, но има и някои нюанси, някои сериозни", посочва той, подчертавайки ограниченията, с които се сблъсква украинската отбранителна индустрия.

Ограничен достъп до ключови компоненти

Към структурните проблеми се добавя и затрудненият достъп до основни компоненти. Според Буданов редица необходими елементи просто не са налични за закупуване, дори от страна на съюзниците на Украйна, пише БГНЕС.

"Те просто няма да ни продадат необходимите компоненти, определени възли и агрегати. И нашите съюзници също няма да ни продадат", подчертава той.

От индустриален потенциал до зависимост

Буданов припомня, че преди около две десетилетия страната е разполагала със собствени капацитети за производство на подобни системи. С времето обаче тези възможности са били загубени, което днес поставя Украйна в значително по-уязвима позиция.