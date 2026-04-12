Лъв XIV заминава на дълго турне в Африка

Папа Лъв XIV заминава утре на посещение в четири африкански държави в рамките на амбициозно турне, за да призове световните лидери да отговорят на нуждите на континента, където живее повече от една пета от католиците в света, по време на първото си голямо пътуване в чужбина за 2026 г., предаде Ройтерс.

В продължение на 10 дни, от 13 до 23 април, папата ще измине близо 18 000 километра, за да посети 11 града и селища в Алжир, Камерун, Ангола и Екваториална Гвинея като част от натоварен маршрут, който включва 18 полета, предава БТА.

Папата предприема посещението с мисията "да помогне да се насочи вниманието на света към Африка", заяви пред Ройтерс кардинал Майкъл Черни, висш ватикански служител и близък съветник на Лъв XIV.

"Като отива в Африка толкова рано в своя понтификат, папата показва, че Африка има значение", каза Черни. "Лъв иска да се увери, че Африка не е забравена от страните и хората, погълнати от собствените си проблеми."

Лъв XIV, който през последните седмици се превърна в откровен критик на войната в Иран, е направил само едно голямо пътуване в чужбина, откакто беше избран през май миналата година, като посети Турция и Ливан през ноември и декември. През март той посети Монако.