Иран: САЩ поставят прекомерни изисквания в преговорите

Ормузкият проток остава основна точка на разногласие

11.04.2026 | 22:15 ч. Обновена: 11.04.2026 | 22:24 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Иранските медии твърдят, че по време на преките преговори в Исламабад за постигане на трайно примирие във войната в Близкия изток САЩ отправят "прекомерни изисквания" по отношение на Ормузкия проток, предаде AFP.

Техеран обвинява Вашингтон в натиск

Според информационната агенция Fars Вашингтон "поставя прекомерни изисквания по отношение на пролива", както и "неприемливи изисквания по редица други въпроси".

По данни на Tasnim "американската делегация е възпрепятствала напредъка на преговорите с обичайните си прекомерни искания", като въпросът за Ормузкия проток остава една от основните точки на разногласие.

Напрежение и на място в Ормузкия проток

По-рано ирански медии съобщиха, че военноморските сили на страната са предупредили американски военен кораб да не преминава през Ормузкия проток, заплашвайки го с нападение, предаде DPA.

Иранската делегация е подала оплакване до пакистанските посредници и е настояла американският кораб да напусне района.

В същото време американските въоръжени сили съобщиха, че два техни кораба са преминали през протока, пише БТА.

