Лондон вижда роля за Киев в Ормузкия проток

Украйна може да има важна роля в международните усилия за гарантиране на сигурността в Ормузкия проток, заяви Алистър Карнс, министър в британското министерство на отбраната, цитиран от Reuters.

По думите му украинските технологии в сферата на безпилотните летателни апарати са сред най-добрите в света и вече са доказали ефективността си срещу иранските дронове "Шахед". Карнс направи този коментар след посещението си в Киев.

Украинският опит като възможен ресурс

"Украйна разполага с едни от най-добрите технологии в света, които е разработила по време на войната. Мисля, че това би могло да бъде полезно в Близкия изток, както вече виждаме срещу дроновете "Шахед", но и по отношение на Ормузкия проток", каза британският министър.

Изказването му идва на фона на активните усилия на Лондон да търси решения за възстановяване на корабоплаването през стратегическия проток, който беше блокиран от Иран след ударите на САЩ и Израел. Само този месец Великобритания е организирала дискусии с участието на над 30 държави по темата.

Киев вече е участвал в консултациите

Президентът Володимир Зеленски също потвърди, че Украйна е била част от тези консултации, като е предложила експертиза, натрупана по време на войната с Русия. По негови думи Киев вече е изпратил над 200 експерти в Близкия изток, които да подпомогнат противодействието срещу дронове.

Карнс подчерта още, че визитата му в украинската столица е имала ясна цел – да покаже, че Украйна продължава да бъде основен приоритет в британската отбранителна политика, независимо от напрежението около конфликта с Иран.

Лондон вижда и уроци за себе си

Британският министър омаловажи и напрежението в НАТО след критиките на американския президент Доналд Тръмп към европейските съюзници, като подчерта, че алиансът остава "гръбнакът на нашата сигурност".

По думите му Великобритания също има какво да научи от украинския опит и иновации във военното дело, особено що се отнася до дроновете, анализа на данни и използването на изкуствен интелект, пише БТА.