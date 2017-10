Скандалите около Тръмп не пощадиха и съпругите му

"Първите дами" на САЩ враждуват.

Ивана Тръмп, първата съпруга на президента Доналд Тръмп и майката на трите му най-големи деца, наскоро заяви, че тя е истинската "първа дама".

Мелания Тръмп, третата и настояща съпруга на Тръмп, отвърна веднага. Нейният говорител каза, че подобно твърдение, което идва от вече бивша съпруга на американския президент, е напълно безпочвено. „За съжаление, само търсене на внимание и излишен шум, целящ да насочи вниманието в определена посока“, допълва той.

Понастоящем Ивана популяризира най-новата си книга „Raising Trump“. Авторът и бизнесдама наскоро изстреля и някои груби думи по адрес на втората съпруга на Тръмп, Марла Мейпълс, като я нарече „никоя“ в интервю за Page Six.

Това далеч не е първият път, когато Ивана, Мейпълс и Мелания се сблъскват. Ето историята на публичните разногласия на съпругите на президента.

Ивана Тръмп е родена през 1949 г. в Чехословакия. Тя и Доналд Тръмп – тогава млад предприемач, се женят през 1977 г. Двамата имат три деца – Доналд младши, Иванка (чието име е Ивана Мари) и Ерик. Ивана работи заедно с Доналд, за да развие Trump Organization като вицепрезидент на интериорния дизайн.

Въпреки това обаче, докато Доналд сипе похвали към Ивана по това време, той има връзка с друга жена – Марла Мейпълс – по това време млад модел.

На ски пътуване в Аспен през 1990 г. Ивана среща Мейпълс и нейните подозрения относно аферата на съпруга ѝ се потвърждават. Очевидно Доналд се е надявал да не се стига до конфронтация, въпреки факта, че и съпругата и любовницата му са в един и същи курорт.

По-късно очевидци разказват, че Ивана се изправила срещу Марла на пистата, засипала я с обидни думи и ѝ казала да остави мъжа ѝ на мира. Очевидците твърдят още, че Тръмп е чул скандала и се е опитал да избяга, но Ивана го е подгонила надолу по планината. Скандалът е бил на първите страници на таблоидите седмици наред.

Следва развод между Доналд и Ивана, но тя никога не успява да прости на Марла Мейпълс. Бившата г-жа Тръмп не спира да говори срещу нея в пресата, въпреки извиненията на Марла.

"Децата са съсипани", споделя Ивана пред медиите. „Иванка се прибира от училище и плаче. Пита ме: „Мамо, това означава ли, че вече няма да съм Иванка Тръмп?". Ерик ме пита дали наистина ще си тръгна и няма да се върна.“

Когато Мейпълс и Тръмп обявиха развода си през 1997 г., три години след раждането на Тифани, Доналд е потърсил сметка на Ивана за поведението ѝ в пресата.

Ивана казала на New York Post, че никога не е била по-щастлива в живота си, както когато Мейпълс бързо е елиминирана в предаването Dancing with the Stars през 2016 г.

През 1998 г. Доналд среща модела Мелания Кнаус. Двамата сключват брак през 2005 г. Като цяло, отношенията на Мелания с предишните съпруги на Доналд са по-малко драматични, в сравнение с враждата Ивана-Мейпълс, въпреки че все пак има известно напрежение.

"Тя не може да говори, тя не може да изнася речи, не ходи на събития, изглежда, че не иска да взима участие", казва Ивана през 2015 г., когато Доналд влага усилия в своята кампания. Хапливия език на Ивана се показва и в скорошни нейни прояви.

"Бих ли изправила Белия дом за 14 дни? Абсолютно", каза Ивана в сутрешния блок на ABC. "Мога ли да изнеса реч за 45 минути?“ Абсолютно. Мога ли да прочета договор? Мога ли да преговарям? Мога ли да се забавлявам? Абсолютно. Но не бих искала да бъда там, харесва ми свободата."

