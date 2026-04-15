Лудогорец се издъни срещу Арда, титлата става мираж

Лудогорец загуби гостуването си на Арда в последния кръг от редовния сезон в Първа лига за крайното 0:1. Срещата бе на стадион "Арена Арда". Разликата направи Димитър Велковски в четвъртата минута, а пасът бе на Атанас Кабов.

Арда шокира Лудогорец с ранен гол, побеждавайки с 1:0 на своя стадион „Арена Арда“ в Кърджали в среща от последния 30-ти кръг на редовния сезон в родната Първа лига. Така възпитаниците на Александър Тунчев реално помогнаха и на Левски в битката за титлата с разградчани и са напът да откажат родния хегемон от преследването на 15-ата си пореден триумф като шампион на България, пише gol.bg.

Лудогорец допусна втора поредна издънка след нулевото равенство у дома срещу Черно море в предишния кръг.

Разградчани ще влязат в плейофите на 2-ото място с актив от 60 точки, с 10 по-малко от лидера Левски. Арда е 7-ми с 44 пункта.

Натискът на Лудогорец продължи, а в 34-ата минута Петър Станич обстрелва вратата на Господинов, но прати топката покрай десния страничен стълб.

В 82-ата минута Господинов внимаваше и спаси удар по въздуха на Ерик Маркус. В първата минута на добавеното време Чочев не успя да матира Господинов.

В 4-ата минута на добавеното време пък Бирсент Карагарен направи непростим пропуск и не вкара втори гол за Арда.

Така Лудогорец си тръгна с наведена глава от Кърджали, с което лека-полека и 15-ата поредна титла започва да се превръща в мираж.