Лоша прогноза: Очаква ни двуцифрено поскъпване на основни стоки

Малката потребителска кошница е скочила с 2% само за месец, показват данните на КНСБ за цените на дребно. КНСБ следи цените на 20 хранителни продукта, а също и стойността на горивата.

В предаването “България сутрин” представителят на КНСБ Петър Мишев коментира, че поскъпването не е новина и го виждаме непрекъснато. “Това, което виждаме през последния месец, е притеснително, защото два процентни пункта е сериозна стъпка. От началото на годината имаме повече от 5% увеличение", каза Мишев.

Експертът добави, че с подобно темпо ръстът на доходите едва ли ще компенсира повишението на цените.

Къде има най-голямо увеличение?

"Има стоки и услуги, както например при доматите, при които има 30% ръст. Това е фрапантно като нарастване. Мерките не успяват да овладеят инфлационния натиск. Горивата, торовете - има ръст. Двуцифрените ръстове ще са неминуеми", коментира Мишев.

Пред Bulgaria ON AIR представителят на КНСБ отбеляза, че при нито един от продуктите от потребителската кошница няма отчетен спад.

Мерки и социална подкрепа

"Правителството се насочи правилно към подкрепа на транспорта. Въпросът е, че мярката с 20-те евро обхваща малък дял от хората и домакинствата. Изпускаме някои от уязвимите групи. Най-уязвимите рядко имат автомобил, ползват градски транспорт. Предложихме да се подпомогнат уязвимите групи", напомни Мишев.

Според него, ако на ситуацията се погледне глобално, се създават условия за спад на икономически растеж, дори рецесия.

"Търси се продукт, който е заместител, на по-ниска цена", допълни Мишев.

