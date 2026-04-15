САЩ няма да удължат дерогацията за санкциите върху руския петрол

И двете мерки имаха за цел да смекчат глобалните сътресения

15.04.2026 | 22:06 ч. 4
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че Вашингтон не планира да удължи временното изключение от санкциите, което позволяваше продажбата на руски петрол, който вече се намира в морето, съобщава Roya News.

„Няма да подновим лиценза за руския петрол“, заяви той на пресконференция, ден след като Министерството на финансите обяви, че няма да поднови и подобно облекчение за иранския петрол.

И двете мерки имаха за цел да смекчат глобалните сътресения в доставките, предизвикани от войната на САЩ и Израел срещу Иран.

