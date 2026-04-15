САЩ няма да удължат дерогацията за санкциите върху руския петрол

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че Вашингтон не планира да удължи временното изключение от санкциите, което позволяваше продажбата на руски петрол, който вече се намира в морето, съобщава Roya News.

„Няма да подновим лиценза за руския петрол“, заяви той на пресконференция, ден след като Министерството на финансите обяви, че няма да поднови и подобно облекчение за иранския петрол.

И двете мерки имаха за цел да смекчат глобалните сътресения в доставките, предизвикани от войната на САЩ и Израел срещу Иран.