Партизанското движение ATESH съобщи за рязко влошаване на морала сред руските войски, действащи по посока Купянск, позовавайки се на нарастващи загуби и вътрешен разпад в частите.

Според изявление, публикувано на 14 април, агент, внедрен в поделение на 1-ва танкова армия на Русия, описва психологическото състояние на личния състав като критично, като войските са изправени пред постоянен натиск след повече от две години непрекъснати боеве.

В доклада се твърди, че случаите на самоубийства сред войници се умишлено прикриват, като смъртните случаи се класифицират като "бойни загуби" или "случайни инциденти с оръжие". Твърди се, че командирите избягват да докладват за такива случаи от страх от дисциплинарни последици.

"Алкохолът се превърна в единствения начин за психологическо справяне: домашно приготвеният алкохол и евтините му заместители проникват в частите чрез други войници. Личният състав изпълнява задълженията си в нетрезво състояние и командирите вече не реагират на него", твърди източникът, според ATESH.

Според доклада, инцидентите с вътрешно насилие също са се увеличили, като напрежението между офицери и подчинени ескалира във физически конфронтации, понякога включващи оръжия.

"Ротация липсва. Няма почивка. Няма никаква подкрепа. Хората просто се сриват", твърди още агентът.

Тези разкази се подсилват от допълнителни доклади от партизанското движение ATESH, които сочат за тежки дисциплинарни нарушения сред руските командни структури.

Офицери в някои части са издавали заповеди, докато са били силно интоксикирани

В отделен доклад групата съобщи, че офицери в някои части са издавали заповеди, докато са били силно интоксикирани и без ясно разбиране за бойната ситуация - практики, които според съобщенията са допринесли за едни от най-големите загуби, наблюдавани от началото на боевете.

Според агент на ATESH, внедрен в 4-ти батальон на 74-та мотострелкова бригада на Русия, командирите на взводове и роти редовно консумират алкохол на предни позиции близо до фронтовата линия. Според съобщенията, редовите войници потвърждават, че заповедите често се дават, докато офицерите са пияни и откъснати от оперативните реалности.

"Жертвите в "алкохолния батальон" възлизат на до 100 убити и ранени на месец – значително повече, отколкото в други части", докладва агентът, според ATESH.

Съобщената злоупотреба с алкохол във военните части отразява по-широк модел на социално напрежение в Русия

Според Центъра за противодействие на дезинформацията, страната е регистрирала 627 900 тежки и особено тежки престъпления през 2025 г. - най-високият брой през последните 15 години - което подчертава влошаващата се ситуация с вътрешната сигурност.

Анализатори твърдят, че увеличението на насилствените престъпления продължава трета поредна година и е тясно свързано с войната на Русия срещу Украйна.

Все по-голям брой бойци, включително бивши затворници, вербувани за фронта, се завръщат към цивилния живот и се замесват в наказателни дела, вариращи от убийства и въоръжени грабежи до насилствени нападения и трафик на наркотици.