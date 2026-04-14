Путин без Орбан: кой ще е новият му съюзник в ЕС

Той беше най-добрият приятел на Владимир Путин в Европейския съюз - бунтар с бойни наклонности, който не се страхуваше да използва войната в Украйна в интерес на собственото си правителство или да води безмилостна атака срещу европейските институции.

Напускането на Виктор Орбан от унгарската и европейската сцена не само променя политическия пейзаж в Карпатския басейн, но и лишава Москва от най-близкото нещо, което можеше да нарече приятел в рамките на блока, пише в анализа за The Telegraph Роланд Олифант, главен външнополитически анализатор.

Сега, кои са останалите съюзници на Русия в европейското пространство? И може ли Кремъл да се надява да направи нов Орбан от някой от тях?

„Орбан беше приятел на Путин, отчасти, защото това му беше полезно“, казва Сам Грийн, професор по руска политика в Кингс Колидж Лондон. Той казва, че намирането на подобен заместник няма да е лесно. „Не мисля, че е толкова просто, колкото при футболен треньор, който трябва да каже: „Следващият на ред.“

Но има потенциални кандидати. Ето хората, които Путин може да се опита да повлияе следващи.

Най-вероятният кандидат да заеме мястото на Орбан е лидерът на Словакия. Роберт Фицо, подобно на бившия унгарски лидер, е войнствен националистически популист, който с удоволствие разбива ортодоксалните възгледи на Брюксел, включително по отношение на Русия и Украйна.

Заедно с Орбан той е един от само трима европейски лидери, които са се срещали с Путин в Русия след пълномащабната инвазия в Украйна. Както и Орбан, Фицо управлява страна, която е силно зависима от руската енергия. Евтината енергия е жизненоважна не само за потребителите – както в Унгария, тя също подкрепя експортно ориентирана икономика, основана на миграцията на западни производители на изток след 1989 г. в търсене на по-евтини заплати.

Приемането от страна на Фицо на руските аргументи не е изцяло за показ. Той обаче няма такъв вид взаимоотношения с Путин, каквито имаше Орбан. А Словакия, както и всички други бивши комунистически държави-членки на ЕС, с изключение на бившата Източна Германия, е нетен получател на средства от ЕС.

Орбан може би не се е страхувал да влиза в конфликт с ръката, която го храни – дори ако това е довело до задържането от Брюксел на общо около 35 млрд. евро (30 млрд. паунда) от средствата на ЕС, предназначени за страната му. Но Фицо, казва Олег Игнатов, старши анализатор за Русия в Crisis Group, няма нито желанието, нито вътрешнополитическата сигурност за такава конфронтация.

Струва си да си припомним, че дори Орбан накрая почти винаги отстъпваше пред Брюксел.

„Фицо е в подобна позиция – той може да използва статуса си на аутсайдер или на претендент за вътрешнополитически цели, както и за целите на преговорите с Брюксел. Но в крайна сметка той знае, че Русия не може да предостави на Словакия това, което Европа може. Така че има граници доколко е готов да стигне с това. А Орбан току-що ясно показа тези граници“, казва Грийн.

По-на запад, в Прага, милиардерът Андрей Бабиш оглавява коалиционно правителство, съставено от собствената му популистка партия „Действие за недоволни граждани“ (SFO), крайнодясната партия „Свобода и пряка демокрация“ (SPD) и партия с една единствена кауза, представляваща собствениците на автомобили.

Подобно на Фицо и Орбан, той е фигура, към която европейският мейнстрийм се отнася с известно подозрение, а Москва – с известна благосклонност.

През декември миналата година той се присъедини към Орбан и Фицо в отказа да гарантира заемния пакет на ЕС от 90 млрд. евро за Украйна.

Той също така повтори необоснованото твърдение на Русия, че Борис Джонсън е провалил ранното мирно споразумение между Украйна и Русия през 2022 г., и подкрепи призивите на Орбан Европа да преговаря директно с Кремъл. Но той също така се опита да запази известно разстояние между себе си и другите двама централноевропейски популисти.

Той се отметна от предизборното си обещание да прекрати инициативата на предишното правителство, водена от Чехия, за закупуване на амуниции за Украйна. И лично се ангажира да защити членството в НАТО и ЕС, въпреки че коалиционните му партньори от SPD искат излизане и от двете организации.

„Ние не заемаме същата позиция като Словакия и Унгария“, каза той след решението за заема през декември, когато беше помолен да обясни своята умерена позиция. „Ние подкрепяме Украйна. Не желаем да гарантираме заемите. Словакия и Унгария отказаха всякаква подкрепа.“

Подобно на Фицо в Словакия, той е националист – не е човек, емоционално или идеологически свързан с Русия. И подобно на Унгария и Словакия, Чешката република е нетен получател на средства от ЕС. Това са най-близките до Кремъл фигури, които биха могли да се нарекат партньори – те със сигурност не са съюзници – в правителствата на ЕС днес. Но предстоят множество избори в други страни, които биха могли да променят тази картина.

Вземете България. Там Румен Радев, евроскептикът и проруският бивш президент, е на път да спечели осмите общи избори в страната за пет години в неделя. Кремъл със сигурност би счел това за благоприятен резултат. Радев е критикувал европейската политика за въоръжаване на Украйна и е осъдил 10-годишното споразумение за сигурност с Украйна, подписано от настоящото правителство.

Но България е най-бедната държава-членка на ЕС и зависи от щедростта на Брюксел дори повече от Унгария или Словакия.

Макар повечето анализатори да смятат, че победа на Радев би сложила край на политическия хаос в страната от последните няколко години, той вероятно ще трябва да се справя с правителство на малцинство. Той е много, много далеч от това да бъде влиятелен политик от типа на Орбан.

Русия за кратко усети миризмата на още един европейски съюзник на Дунава през 2024 г., когато крайнодясната, проруска Партия на свободата спечели най-голям дял от гласовете (29%) на общите избори. Неспособна да намери желаещи коалиционни партньори, тя в крайна сметка беше изключена от правителството от коалиция от консерватори, социалдемократи и либерали, които имаха по-ортодоксален поглед върху външната политика, членството в ЕС и традиционния неутралитет на Австрия.

Нов руски „приятел“ по образеца на Орбан почти дойде на власт в съседна Румъния преди две години, когато практически неизвестен проруски и антинатовски кандидат на име Калин Георгеску спечели първия тур на изборите през ноември 2024 г.

Но Върховният съд на Румъния разпореди повторно гласуване на фона на обвинения за руска намеса – включително очевидно координирана кампания в TikTok. Повторните избори през 2025 г. бяха спечелени от независимия центрист Никусор Дан, който разби надеждите на Москва за съюзник от типа на Орбан в Букурещ.

Но изборите, които Кремъл ще следи най-внимателно, са във Франция,

където през април следващата година ще бъде избран наследник на Еманюел Макрон. „Те ще наблюдават какво се случва във Франция. Това е много важно за Европа“, казва Игнатов. Но за Кремъл, казва Игнатов, фантазията за ос „Москва-Париж“ вероятно си остава само това.

Марин льо Пен, дъщерята на основателя на „Национален фронт“, в миналото е повтаряла руската ортодоксална теза, че разширяването на НАТО е причинило войната в Украйна. Но тя е била изключена от участие в изборите поради осъждане за злоупотреба с власт. Джордан Бардела, нейният протеже и действителният кандидат на партията, е нарекъл Русия многоизмерна заплаха. Така че „Националният фронт“ може да не е точно този приятел, на който Кремъл се е надявал.

За Москва, казва Игнатов, почти всеки би бил по-добър от Макрон, защото настоящите отношения не биха могли да станат по-лоши.

Подобна динамика се наблюдава и в Германия, където Алис Вайдел, лидерката на „Алтернатива за Германия“ (AfD), се опита да озаптява по-открито прокремълските гласове в партията си. Това усилие беше осуетено от откровени съюзници, сред които Тино Хрупала, нейният съпредседател, който миналата година заяви, че Полша е по-голяма заплаха от Русия.

Партията продължава да подкрепя открито проруски политики. Тази седмица AfD прие манифест преди регионалните избори в източната провинция Саксония-Анхалт, в който се казва:

„Настоящите антируски политики на установените партии... не са в интерес на Германия.“

Може би най-големият шок за Кремъл дойде от Италия, където Джорджия Мелони поведе популистката десница в напълно различна геополитическа посока. Като опозиционерка тя беше толкова евроскептична и приятелски настроена към Москва, колкото всеки друг в този списък, като се застъпваше за подобряване на връзките с Русия и възхваляваше Путин като защитник на европейските ценности.

Но след като дойде на власт вследствие на инвазията на Путин в Украйна през 2022 г., тя се превърна в една от най-артикулираните защитнички на Украйна в европейската десница. Оттеглянето на Орбан представлява триумф на нейната атлантическа версия на европейското популистко движение над неговото проруско крило.

Кремъл би било разумно да отбележи как европейското националистическо движение е научило колко вредни могат да бъдат погрешните приятели, твърди Грийн.

Няколко фигури от европейската популистка десница са влезли в конфликт или са се разделили с администрацията на Доналд Тръмп през последните месеци, въпреки предположението на някои в Белия дом, че могат да разчитат на тях като съюзници.

Причините варират от гняв по повод обидните коментари на Джей Ди Ванс за европейските ветерани от войната срещу тероризма, заплахите на Тръмп да анексира Гренландия и предложението, че Европа трябва да се включи във войната с Иран. Неудачното по време посещение на Ванс в Будапеща миналата седмица, за да подкрепи Орбан, може да се разглежда като ясен пример за това как обвързването с Тръмп се е превърнало в пречка пред избирателите.

По същия начин „това са ситуационни отношения, от които Русия с удоволствие се възползва, когато има възможност, но това са и ситуационни отношения, от които всички тези политици с удоволствие се възползват“, казва Грийн.

Приятелите на Кремъл в Европа може и да галят егото на Путин в замяна на изгодни цени на газа, но те също така ще се обърнат към Запада, когато Европа предложи свои собствени „моркови“.