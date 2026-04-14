IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 50

Викове "Руснаци, прибирайте се" отекват по улиците на Унгария след победата на Мадяр ВИДЕО

Лозунгът може да е стар, но моментът се усеща нов

14.04.2026 | 12:00 ч. 229
Снимка: Reuters

Изборите в Унгария бележат края на застоялата сянка на Москва върху европейската политика. Унгарските избиратели са загрижени предимно за вътрешни проблеми - корупция, икономика, здравеопазване и обществени услуги. И все пак най-шумният вик по улиците, носещ най-сериозни последици, е безпогрешен: Ruszkik, haza! - "Руснаци, прибирайте се"!

Това не е първият път, когато унгарците подемат този лозунг. През 1956 г. те го правят, когато съветските танкове смазват революцията им - до голяма степен изоставена от западните сили, заети със Суецката криза. През 1989 г. младият Виктор Орбан възражда лозунга, превръщайки се в първата публична личност, която изисква незабавното изтегляне на Червената армия. Десетилетия по-късно същият човек ще се представи насаме като езопова мишка, предлагаща помощ на хванат в капан руски лъв.

През 2026 г. тълпите го скандират отново по улиците

Онлайн се появиха множество видеа, в които се вижда как унгарски граждани празнуват изборната победа на Петер Мадяр над Виктор Орбан, скандирайки "Руснаци, прибирайте се".

Един от клиповете е направен в метрото в Будапеща. Видеото, заснето в една от станциите, стана доста разпространявано в социалните мрежи, отразявайки националната еуфория след 16 години управление на Орбан, считан за особено приближен до Кремъл.

Петер Мадяр, новоизбраният лидер, се настройва внимателно към желанията на народа, без самият той да повтаря фразата. Дали това е отразявало дипломатически финес в страна, която все още е пълна с руски агенти на ГРУ - някои действащи под дипломатическо прикритие, други не - е въпрос, който сега изисква спешно внимание. Импулсът за промяна е реален, прозорецът е отворен, пишат от Visegrad Insight.

Решителната победа на Мадяр, която даде на неговата партия "ТИСА" две трети парламентарно мнозинство, не решава магически многобройните проблеми на Унгария. Но тя създава истинска възможност за пренастройване на геополитическата и икономическата ориентация на страната. Трайността на тази промяна ще зависи от това колко умело новото ръководство ще се справи с едновременния натиск от Брюксел, Киев и Вашингтон, като същевременно разплита гъстата мрежа от политически, икономически и лични връзки с Кремъл, натрупана през ерата на Орбан.

Лозунгът може да е стар, но моментът се усеща нов. За първи път от поколение Унгария има шанс да излезе от сумрака и да се върне в светлината на прожекторите на Европа - този път като история на успеха.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Унгария Русия руснаци Виктор Орбан парламентарни избори Петер Мадяр
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem