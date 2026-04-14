Викове "Руснаци, прибирайте се" отекват по улиците на Унгария след победата на Мадяр ВИДЕО

Изборите в Унгария бележат края на застоялата сянка на Москва върху европейската политика. Унгарските избиратели са загрижени предимно за вътрешни проблеми - корупция, икономика, здравеопазване и обществени услуги. И все пак най-шумният вик по улиците, носещ най-сериозни последици, е безпогрешен: Ruszkik, haza! - "Руснаци, прибирайте се"!

Това не е първият път, когато унгарците подемат този лозунг. През 1956 г. те го правят, когато съветските танкове смазват революцията им - до голяма степен изоставена от западните сили, заети със Суецката криза. През 1989 г. младият Виктор Орбан възражда лозунга, превръщайки се в първата публична личност, която изисква незабавното изтегляне на Червената армия. Десетилетия по-късно същият човек ще се представи насаме като езопова мишка, предлагаща помощ на хванат в капан руски лъв.

През 2026 г. тълпите го скандират отново по улиците

Онлайн се появиха множество видеа, в които се вижда как унгарски граждани празнуват изборната победа на Петер Мадяр над Виктор Орбан, скандирайки "Руснаци, прибирайте се".

Един от клиповете е направен в метрото в Будапеща. Видеото, заснето в една от станциите, стана доста разпространявано в социалните мрежи, отразявайки националната еуфория след 16 години управление на Орбан, считан за особено приближен до Кремъл.

“Ruszkik haza!” on the Budapest metro. What a moment. pic.twitter.com/xAgwlB454N — Jakub Krupa (@JakubKrupa) April 12, 2026

Петер Мадяр, новоизбраният лидер, се настройва внимателно към желанията на народа, без самият той да повтаря фразата. Дали това е отразявало дипломатически финес в страна, която все още е пълна с руски агенти на ГРУ - някои действащи под дипломатическо прикритие, други не - е въпрос, който сега изисква спешно внимание. Импулсът за промяна е реален, прозорецът е отворен, пишат от Visegrad Insight.

Решителната победа на Мадяр, която даде на неговата партия "ТИСА" две трети парламентарно мнозинство, не решава магически многобройните проблеми на Унгария. Но тя създава истинска възможност за пренастройване на геополитическата и икономическата ориентация на страната. Трайността на тази промяна ще зависи от това колко умело новото ръководство ще се справи с едновременния натиск от Брюксел, Киев и Вашингтон, като същевременно разплита гъстата мрежа от политически, икономически и лични връзки с Кремъл, натрупана през ерата на Орбан.

This is like a whole revolution, crazy pic.twitter.com/vsH1mtWBYB — Chris (@chrisdguise) April 12, 2026

Лозунгът може да е стар, но моментът се усеща нов. За първи път от поколение Унгария има шанс да излезе от сумрака и да се върне в светлината на прожекторите на Европа - този път като история на успеха.

“Ruszkik haza! Russian go home,” echoes through the streets of Budapest as citizens celebrate the victory of Tisza over Orbán. A historic moment that pushes back the plans of Putin, Trump and Xi Jinping to use Hungary to weaken the European Union. Hungarians have taken their… pic.twitter.com/b8Sdt1rMb6 — European Democrats (@democrats_eu) April 12, 2026