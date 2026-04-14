Роботи спечелиха битка: първа победа в Украйна без войници

Украйна успя да си върне територия, завзета от Русия, в операция, при която за първи път по време на войната бяха използвани само роботи и дронове, заяви президентът Зеленски.

Руските войници се предадоха, когато се сблъскаха с армията от безпилотни превозни средства, а от украинска страна нямаше загуби, каза Зеленски в обръщение към работниците от отбранително-промишления комплекс на Украйна в понеделник, пише The Times.

В реч в шоурум, заобиколен от безброй дронове, той каза: „Бъдещето е тук, на бойното поле, и Украйна го създава. Това са нашите наземни роботизирани системи. За първи път в историята на тази война вражеска позиция беше превзета изцяло от безпилотни платформи — наземни системи и дронове. Тази операция беше проведена без участието на пехота и без загуби от наша страна.“

Зеленски спомена дроновете и роботите, използвани на фронта, включително Ratel, Termite, Ardal, Lynx, Zmiy, Protector и Volya, като заяви, че те са изпълнили над 22 000 мисии само за три месеца.

„С други думи, над 22 000 пъти са били спасени човешки животи. Роботът влезе в най-опасните зони вместо войник“, добави той.

Олег Рогински, съосновател на UForce, известна украинска компания за отбранителни технологии, заяви в петък на Лондонската конференция по отбрана, че когато Украйна закупува нови дронове, тя пита не само колко може да достави компанията, но и „колко убийства ще получа с тези пари“. Той каза, че „евтината маса на убийствата“ е „много важна“.

Главнокомандващият на ВВС сър Ричард Найтън, британският началник на отбраната, заяви на същия панел по време на конференцията, че е „убеден“, че през следващите пет до десет години „ще видим доста значителна промяна в баланса между големите скъпи платформи и някои от по-евтините дронове, които могат да бъдат адаптирани“.

В източната част на Украйна сухопътните войски са инсталирали обширни тунели с мрежи срещу дронове, за да защитят маршрутите от непрестанната заплаха от дронове. В някои дни Украйна разгръща до 9 000 дрона, за да отблъсне руските атаки.

Полковник Александър Фалштински, хирург в Украйна от 7-и корпус за бързо реагиране, предсказа пред The Times по-рано тази година, че дроновете, използвани на бойното поле, с времето ще станат по-автономни. „След като получат команда да патрулират определена зона, те самостоятелно ще търсят цели и ще нанасят удари. Носещите платформи ще разгръщат рояци атакуващи FPV или високопрецизни ракети“, каза той.

7-и корпус за бързо реагиране е специализирана единица на Украинските въздушно-десантни сили (AAF), която се фокусира върху интегрирането на съвременни технологии като FPV дронове, роботика и 3D печат с традиционните въздушно-десантни операции.

Фалштински вярва, че бойното поле ще стане изцяло дигитализирано, а решенията за влизане в бой ще се вземат „за милисекунди“. С течение на времето дроновете и безпилотните наземни превозни средства ще заменят войниците на бойното поле, каза той. „Това е нашата цел, защото човешкият живот е най-ценният ресурс, с който разполагаме“, каза той.

Част от оборудването, за което говори Зеленски, включваше роботиката на Ratel,

която преди войната се специализираше в улично осветление, и разполага с роботизирана система за наземна атака, Ratel S, предназначена за дистанционно миниране на територии и оборудване. Тя може да пренася полезен товар от над 35 кг и да изминава разстояние от над шест мили. Друго безпилотно наземно превозно средство, разработено от Ratel, може да изстрелва дронове с изглед от първо лице от опасни и отдалечени райони без присъствието на оператор.

Под „Змий“ се разбира системата за дистанционно разминиране на Rovertech, която използва наземен дрон с радиоуправление, устойчив на електронна война.

Според The Kyiv Post, Украйна наскоро пусна в употреба дрон с изкуствен интелект, който е устойчив на заглушаване, по-труден за откриване и има около два пъти по-голям обхват от рояците, които вече доминират на бойното поле.