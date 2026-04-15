В 21 век да избираш между бюлетината и хляба е абсурдно

В 21-ви век да избираш между бюлетината и хляба е абсурдно. И затова решихме да тръгнем по следите на този проблем, за да можем превантивно да вземем мерки. Това заяви служебният министър на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов в ефира на "Денят ON AIR"

"В Министерството на труда и социалната политика проведохме среща с пенсионерските организации, които много остро поставиха този въпрос, и ние заедно с колегите от Националния осигурителен институт решихме, че е крайно време да се реши този въпрос с промяна в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Както знаете, пенсиите в момента се изплащат от българските банки и от пощенските станции между 7 и 20 число всеки месец, и когато първият или последният ден се паднат в празнични или почивни дни, тогава се налага да се отложи с 2, 3, а понякога и с повече дни, когато има няколко поредни празнични дни, и това създава изключително сериозен проблем за хората, които имат единствен доход само от пенсии", каза още д-р Адемов.

По думите на министъра проектът на промяната вече е в процес на обществено обсъждане.

Следват разглеждане от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, Националния съвет за тристранно сътрудничество и Министерския съвет.

Очаква се новите правила да влязат в сила около средата на месец май, като целта е пенсионерите да получават средствата си своевременно и без излишно изчакване.

"Две са основните задачи на служебния кабинет. Едната, която е изключително важна, е провеждането на честни, прозрачни и справедливи избори. Другата задача, която е поставена пред Министерството на труда и социалната политика, е да бъдат подкрепени уязвимите групи. Неслучайно казвам уязвимите групи, защото те са податливи на натиск от местната власт, от социални служби", каза д-р Адемов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Особено внимание е обърнато на раздаването на хранителни продукти по линия на европейската солидарност, които достигат до над 530 хиляди домакинства.

За да се предотвратят злоупотреби, социални служители присъстват при разпределението на помощите.