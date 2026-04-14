В Русия изпробваха система за едновременно използване на до 10 ударни дрона

Специалисти от Ростех са разработили технология за групово използване на ударни дронове. Бойните апарати в такъв комплекс обменят данни за целите помежду си в автоматичен режим, съобщиха от държавната корпорация, съобщи ТАСС.

Решението е преминало предварителни изпитания на полигон с поразяване на учебни цели. То е проектирано на базата на безпилотни летателни апарати Supercam. В състава му влизат барражиращи боеприпаси от самолетен тип, модифицирани по отношение на предаването на данни, пускови устройства и пункт за управление на автомобилна база.

„По време на изпитанията група дронове патрулираше над района в режим на търсене на цели. Първият апарат, открил цел, предаде данните на останалите безпилотни апарати от комплекса. След това целта беше потвърдена от оператор-човек, след което беше поразена от всички дронове в групата. В рамките на тази технология един човек може да управлява едновременно до 10 барражиращи боеприпаса“, заявиха оттам.

При откриване на цели невронната мрежа на системата сама ги „разпознава“ и разпределя задачите между барражиращите боеприпаси – в каква последователност да атакуват и кой от дроновете да извършва обективен контрол. Изпитанията на системата ще продължат, добавиха от Ростех.