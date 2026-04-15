Фицо, Мелони, Радев... Орбан е аут, кой ще е следващият "разрушител" на ЕС?

Виктор Орбан сдаде властта, а с това короната на главен разрушител на ЕС е на път да бъде грабната от нов лидер.

Предаването на властта идва в деликатен момент, когато блокът се осланя на единството, за да прокара санкции, бюджети и други решения, които все още изискват единодушие. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен не губи време тази седмица след поражението на Орбан, за да предложи промени в правилата за гласуване в ЕС, за да се избегнат бъдещи затруднения.

Години наред свадливият унгарски премиер използваше правото си на вето, за да блокира ключови инициативи, най-вече относно подкрепата на ЕС за Украйна. След смазващата му загуба на изборите в неделя той скоро ще бъде заменен от Петер Мадяр, дясноцентристка фигура, която сигнализира за готовност да работи в по-тясно сътрудничество с Брюксел.

Някои се надяват, че победата на Мадяр ще улесни постигането на консенсус.

Но напускането на Орбан не означава, че Фон дер Лайен или Киев могат да си отдъхнат спокойно.

Европейският съвет, където всички 27 лидери се срещат, за да вземат решения, все още включва шепа съюзници на Орбан и няколко потенциални нови нарушители на обществения ред.

Politico представя петима лидери, които най-вероятно ще поемат поста на Орбан като следващия "черен звяр“ на блока.

Помощникът: Словашкият премиер Роберт Фицо

Словашкият премиер често беше верният партньор на Орбан във вето, присъединявайки се към своя колега проруски лидер в блокирането на санкциите срещу Москва и искането за освобождаване от заема на ЕС от 90 милиарда евро за Украйна. С оттеглянето на Орбан, Фицо остава единственият най-близък, а и може би последен, приятел на Кремъл в ЕС.

"Интересувам се да бъда конструктивен играч в Европейския съюз, но не за сметка на Словашката република“, заяви Фицо миналото лято.

Миналия месец лидерът предупреди, че може да наложи вето върху транша от 90 милиарда евро за Киев вместо Орбан, ако Унгария загуби изборите. Будапеща от месеци блокира отпускането на средствата, договорени на среща на върха през декември, заради спор с Киев за спукан тръбопровод, транспортиращ руски петрол до Централна Европа. Маджар сигнализира в понеделник, че няма да пречи на ЕС.

Тъй като тръбопроводът все още не работи – украинският президент Володимир Зеленски заяви, че няма да бъде ремонтиран до края на април – въпросът сега е дали Фицо ще изпълни заплахата си да поеме щафетата от Орбан и да блокира средствата, или ще се съобрази с ЕС. Словашкият лидер винаги е отстъпвал от санкциите и се е присъединявал към съвместни изявления на ЕС в подкрепа на Украйна.

Популисткият милиардер: Чешкият премиер Андрей Бабиш

Чешкият премиер, 71-годишен милиардер, наричан още "чешкият Тръмп“, който управлява в коалиция с крайната десница от декември, вече демонстрира някои наклонности в стил "Орбан". Бабиш беше единственият лидер, заедно с Орбан и Фицо, който поиска изключване от заема на ЕС от 90 милиарда евро за Украйна. Той също така призова за намаляване на подкрепата за Киев, въпреки че в крайна сметка не се отказа от инициативата на Чехия за боеприпаси в подкрепа на отбраната на Украйна.

Бабиш, чиято коалиция включва антизелената партия "Мотористи“, също така е твърдо насочил поглед към климатичните политики на ЕС. Той се обяви срещу схемата за разрешителни за въглеродни емисии на блока, твърдейки, че тя убива чешката индустрия.

Балансьорът: Италианският премиер Джорджа Мелони

Италианският лидер Мелони върви по опасно въже на прагматизъм с Брюксел, откакто дойде на власт преди повече от три години, балансирайки дясното си, националистическо направление с проевропейска позиция в международните отношения. Като се съюзи с други лидери като датския премиер Мете Фредериксен, Мелони се стреми да затегне миграционните правила на ЕС чрез

Дипломат от ЕС смята, че Мелони е доказала, че е "напълно различен вид“ политик от Орбан. Друг обаче предупреди, че тя произхожда от същото политическо семейство като унгареца и не бива да бъде отписвана.

"На последния Европейски съвет единственият човек, който се съгласи с Орбан, беше Мелони“, каза вторият дипломат от ЕС, визирайки признанието на италианския лидер пред останалите, че разбира позицията на Орбан по заема за Украйна на срещата на върха през март. "Виждате, че има идеологическа връзка между двамата", споделя дипломатът.

Завръщащият се популист: Янез Янша от Словения

Бившият многократно управлявал премиер на Словения, десен популист и самопровъзгласил се за почитател на Тръмп, склонен да се кара с журналисти, се класира на второ място само с едно място на драматичните избори миналия месец, помрачени от шпионаж. С продължаващите преговори остава неясно дали Янша или настоящият премиер Роберт Голоб ще успеят да сформират управляваща коалиция.

Янша, понякога наричан "мини-Тръмп“, би допринесъл за нарастващия популистки клуб в ЕС, ако се върне на власт. По отношение на Украйна обаче има забележителна разлика между Янша и Орбан или дори Фицо: Въпреки че е съюзник с унгареца по други въпроси, Янша се застъпва за членството на Украйна в ЕС и посети Киев през 2022 г. в ранните дни на пълномащабната инвазия на Русия, за да покаже подкрепа.

Wild Card: Румен Радев

Президентът на България подаде оставка през януари, за да основе нова партия и да се кандидатира на парламентарните избори, които ще се проведат тази неделя. И той е на път да спечели, според анкетата на Politico.

Това може да е проблем за Украйна и нейните европейски съюзници. През 2025 г. Радев заяви, че Украйна е "обречена“ във войната си срещу Русия и твърди, че увеличаването на военната помощ от ЕС или "използването на повече оръжия“ в Киев не е отговорът. Радев също така обвини европейските лидери, че насърчават контраофанзивата на Киев, заявявайки, че това е довело до "стотици хиляди жертви“ в Украйна.

Симпатиите на Радев към Кремъл му спечелиха солен упрек от Зеленски по време на телевизионен сблъсък между двамата лидери през 2023 г. в президентския дворец в София. "Бихте ли казали: Путин, моля те, грабни българска територия?“, настоя Зеленски. Разтревоженият Радев, тогава все още президент, се затрудни да отговори.