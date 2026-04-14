Радев: Ще свалим Борисов и Пеевски при 80% избирателна активност

Ще свалим завинаги Борисов и Пеевски от политическата сцена, ако 80% от хората излязат да гласуват, както се случи в Унгария. Призовавам да го направим и е крайно време. Това заяви в Асеновград лидерът на „Прогресивна България” Румен Радев. Той разговаря с граждани и посети параклис „Св. св. Кирил и Методий“ в града.

Той отбеляза, че вижда как хората започват масово да се освобождават от страха, да излизат от апатията и ако всички те изразят свободно своята воля в България на изборите на 19 април, ще има решителна промяна.

„Виждам как България започва да се надига. Ние правим кампания в пълни зали и на пълни площади. За разлика от нашите опоненти, които събират в зали, и то доста по-малки, само партиен антураж и администрацията под строй. Това е много показателно. Навсякъде българите искат промяна и ние ще я постигнем”, подчерта Румен Радев.

Лидерът на „Прогресивна България” напомни, че в програмата на коалицията са описани конкретни стъпки за демонтаж на олигархичния модел от управлението, спирането на потока от финансов ресурс към него, както и за възстановяване на справедливостта и върховенството на закона.

„Нашата цел е създаване на условия за ускорен икономически растеж и освобождаване на предприемчивостта на българите, които да влагат в мечтите си и в активни икономически дейности, а не само в недвижимости“, посочи още Румен Радев.

В призив на фейсбук страницата си Радев отново призова хората да гласуват. Ето какво каза той:

"В неделя гласуваме. Войната е близо, а джобовете ни се изпразват. България има нужда от стабилно правителство. Всеки дом, всеки българин очаква мир, справедливост, закон и ред.

Но преди тях е свободата. Правото да говорим, правото да гласуваме. Ако не го използваме, ще ни го отнемат.

Картелът на старите партии се готви да опорочи изборите, на които не може да победи. Целта е да се удължи безвластието. Да се хвърли сянка на съмнение върху легитимността на следващата власт.

Има само едно решение: всички да гласуваме в неделя. Да убедим разколебаните. За да затворим устата на лъжата и да удавим купения вот в море от свободни гласове.