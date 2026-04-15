Патриарх Кирил страдал от бързо прогресираща деменция, кой ще го замени? ВИДЕО

Заобиколен от свещеници в най-голямата катедрала в Москва, патриарх Кирил, главата на Руската православна църква, поздрави руснаците за Коледа и Богоявление.

"Празнуваме Рождество Христово и Неговото кръщение във водите на река Йордан", заяви Кирил.

Имаше само един проблем. Службата в огромната катедрала "Христос Спасител" се състоя на 9 април, когато православните християни отбелязват Велики четвъртък, когато се смята, че Исус е споделил Тайната си вечеря с дванадесетте апостоли в Йерусалим.

Докато свещениците наблюдаваха с видимо объркване, 79-годишният Кирил продължи да проповядва за Коледа и Богоявление, които православните християни празнуват през януари, почти шест минути. След това помощник се приближи до Кирил и му отвори голяма черна книга.

Кирил направи пауза, запъна се в думите си и каза:

"И днес празнуваме Велики четвъртък", според видео от службата.

Инцидентът добави към спекулациите за здравето на Кирил, един от най-влиятелните поддръжници на Кремъл

"Слухове, че е започнал да изпитва свързани с възрастта промени в личността, се разпространяват от дълго време", пише Ксения Лученко, руска журналистка, специализирана в църковни дела. "Напоследък обаче няколко достоверни източника предложиха твърдения, вариращи от "когнитивни проблеми" до "бързо прогресираща деменция"."

Въпреки че Кирил може да е объркан относно датите на религиозните празници, той е на много по-солидна основа, когато става въпрос за подкрепа на войната на Русия в Украйна. Той представи инвазията като битка срещу "силите на злото", които според него са завзели властта в Киев, като същевременно каза на войниците, че греховете им ще бъдат измити, ако загинат в действие в Украйна.

Лученко, която наскоро беше осъдена задочно от Москва на осем години затвор заради публикации за нападението на Русия срещу детската болница "Охматдит" в Киев, каза, че макар да не е ясно кой в ​​крайна сметка ще замести Кирил, критични решения в църквата вероятно ще бъдат взети от неговия вътрешен кръг по време на периода му на психически и физически упадък. Тя каза, че сред тях вероятно ще бъде Александър Щипков, заместник-председател на Световния руски народен съвет, организация, която определи инвазията в Украйна като "свещена война". Кремъл ще има основна дума за това кой в ​​крайна сметка ще замести Кирил, твърдят анализатори.

Подкрепата на Кирил за Путин, бивш офицер от КГБ, и войната предизвика несъгласие дори сред бивши църковни лоялисти

"Съвременното руско православие под ръководството на патриарх Кирил и Путин е евтин квазирелигиозен култ. Целта му не е вярата, а обслужването на държавни и геополитически интереси", казва Сергей Чапнин, бившият редактор на "Вестник на Московската патриаршия", пред The Times.

Путин е нетърпелив да гарантира, че тази подкрепа ще продължи и всеки, който разгневи Руската православна църква, може да очаква бързо наказание. В понеделник Ксения Широкова, барманка в Москва, беше обвинена в "обида на чувствата на вярващите", след като публикува видеоклип на наргиле с великденска тематика. Необичайното наргиле е било поставено през традиционен великденски кекс - кулич, върху който са изписани кириличните букви XB, което означава "Христос Воскресе!".

"Това би възкресило дори Христос", коментира Широкова в публикация в Instagram, показваща как е приготвила лулата.

Православните християни празнуваха Великден на 12 април. Публикацията ѝ, която оттогава е изтрита, предизвика оплаквания от Сорок Сороков, прокремълска православна организация, и други хардлайнери.

Широкова е изправена пред до една година затвор. Предполагаемите обиди срещу религиозните убеждения, които се случват в места за поклонение, се наказват с до три години затвор.

Законът, защитаващ религиозните убеждения, беше въведен в резултат на лобиране от Руската православна църква след нашумял протест срещу Путин от активистката група Pussy Riot в катедралата "Христос Спасител" през 2012 г. Той се използва главно за наказване на руснаци, за които се смята, че са обидили православни християни.

Широкова, която е от Саранск, град на 300 мили източно от Москва, поиска прошка за "прибързаната си постъпка" в публикация в социалните мрежи.

"Не исках да обидя никого", каза тя.

Местонахождението ѝ е неизвестно.

Кирил и други висши православни фигури обаче не са показали особен интерес през годините да прощават на онези, за които се смята, че са обидили религията

"Прошката е много сложно нещо, каза веднъж Вахтанг Кипшидзе", говорител на Руската православна църква.

През 2024-2025 г. в Русия е имало най-малко 39 осъдителни присъди по обвинения в обида на религията, докато други двама души са били изпратени на задължително психиатрично лечение, според Sova, група за човешки права. Повечето от осъдителните присъди са довели до глоби, общественополезен труд или условни присъди, се казва още в съобщението.

Руският парламент одобри нов закон, който определя обидата като престъпление, наказуема с глоби до 30 000 рубли (290 британски лири), за хора, които публикуват онлайн изображения на църкви без кръстове или други религиозни сгради, на които липсват съответните символи.

Във вторник следователите обвиниха и друга жена в обида на религията заради публикация в социалните медии, изобразяваща великденска торта. Жената, идентифицирана само като 20-годишната Татяна, беше обвинена, след като публикува снимка на торта, която беше счетена за обидна. Не беше ясно какво е причинило обидата. Разследващите обаче заявиха:

"Предприемат се мерки за задържането ѝ, след което ще ѝ бъде повдигнато обвинение и ще бъде избрана превантивна мярка."

Въпреки че повече от 60% от руснаците се самоопределят като православни християни, само малка част от тях редовно посещават църковни служби и спазват религиозни пости, показват анкети.