Цените на дизела скачат: в България и Европа на най-високи нива от години

Кризата в Ормузкия проток стабилно държи глобалната енергийна система под силен натиск.

Вече свикнахме с това международните цени на петрола да преминават психологическия праг от 100 долара за барел, което автоматично се пренася върху крайните цени на горивата.

В Европа и в България дизелът поскъпва с ускорени темпове, като на места достига нива, невиждани от години. Този ръст не е спекулативен, а структурен – той отразява нарушен баланс между търсене и предлагане.

Проблемът е, че алтернативите са ограничени. Дори при максимално натоварване на съществуващите обходни маршрути, глобалната система не може напълно да компенсира липсващите количества. Това означава, че при продължителна блокада натискът върху цените ще се запази, а рискът от прекъсване на доставки ще нараства.

За Европа това е особено чувствителен удар,

тъй като континентът остава силно зависим от внос на енергийни ресурси.

България е в относително по-добра позиция заради наличието на рафинерийни мощности, но също не е изолирана от глобалните процеси. В условията на продължителна криза, ефектите ще се усещат както от бизнеса, така и от домакинствата.

Идва ли истинска криза с горивата и нужно ли е ограничаване на потреблението - дебат по темата в студиото на "Директно" с енергийните експерти Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията и Виктор Минчев от Асоциация Свободен енергиен пазар.