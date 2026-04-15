Папа Лъв срещу Тръмп: Какво мислят хората във Ватикана?

На стената в задната стая на оптика в Борго Пио, квартал в Рим, граничещ с Ватикана, висят снимки на петима папи, датиращи от края на 70-те години на миналия век, които картографират както неотдавнашната история на католическите църковни лидери, така и самия магазин. Собственикът му, Уолтър Колантини, който е правил очила за един от папите, си припомня дипломатическото напрежение между Ватикана и Белия дом заради войната в Персийския залив през 1991 г. Но, казва той, нищо не може да се сравни с разрива, предизвикан от Доналд Тръмп в отговор на критиките на папа Лъв към американско-израелските удари срещу Иран.

В тирада в социалните медии Тръмп заяви, че Лъв, първият американски папа, е "слаб по отношение на престъпността" и "ужасен по отношение на външната политика" и е избран за папа само защото самият Тръмп е в Белия дом. След това Тръмп сподели генерирано от изкуствен интелект изображение на себе си, позиращ като Иисус Христос, преди да го изтрие.

"Тръмп е луд, той няма граници", категоричен е Колантини

Това е мнение, споделяно от колеги собственици на магазини в Борго Пио, които имат дълга история в предоставянето на услуги на Ватикана, докато се борят да поемат влошаването на отношенията му с Вашингтон. Избухването на Тръмп беше последвано от изказването на вицепрезидента на САЩ, католик Джей Ди Ванс, пред Fox News, че Ватикана трябва да "се придържа към морала" и църковните дела и да позволи на президента "да се придържа към диктуването на публичната политика на САЩ".

"Проблемът с Тръмп е, че не знаем какво мисли или прави той от ден на ден. Той казва и прави много странни неща. Когато беше избран, говореше за мир и прекратяване на войните, а вместо това светът е в тази много тревожна ситуация", казва Раниеро Манчинели, шивач, който произвежда църковни одежди и бижута, пред The Guardian.

Хората, посещаващи площад "Свети Петър" във вторник, също бяха обезпокоени от сблъсъка и изразиха солидарност с Лъв

"Тръмп премина всяка морална граница, но вече не съм изненадан", на мнение е Андрис ДеУинтър, хоров диригент от Белгия. "Той настояваше да направи Америка отново велика, но вместо това я потапя. Папа Лъв, от друга страна, говори с истина, стойност и смисъл - пълна противоположност на Тръмп."

Рода, посетител от Обединеното кралство, казва:

"Тръмп е само за себе си. Мисля, че Лъв е велик и само се надявам, че ще продължи да му се противопоставя."

Двама американски католици, с които The Guardian разговаря, обаче казаха, че макар да уважават папата и църквата, те подкрепят Тръмп.

"Искаме мир, но вярваме, че той прави света безопасен", заявява Сюзън. "Той е малко арогантен, но си е такъв."

Папа Лъв срещу американската политика

Лъв, смятан за по-мек и тактичен от често прибързания си и противоречив предшественик Франциск, беше избран за папа през май миналата година и оттогава премина от внимателно управление, като например настояване за прекратяване на огъня и дипломация за прекратяване на войните, към по-смел морален тон.

Той все по-често осъжда американско-израелската война в Иран и по-широкия конфликт в Близкия изток, особено след заплахата на Тръмп миналата седмица да унищожи "цяла цивилизация" в Иран.

Кардиналите на църквата също отправиха остри критики. В интервю за CBS в понеделник вечерта Тръмп потвърди, че е нападнал Лъв, след като е гледал интервю с трима влиятелни американски кардинали в предаването "60 минути" по телевизията, които разкритикуваха политиката на Тръмп и подкрепиха забележките на Лъв.

"Той греши по тези въпроси", каза Тръмп. "Не мисля, че трябва да се забърква в политика. Мисля, че вероятно е научил това."

Но не се очаква Лъв да отстъпи

В отговор на словесната атака на Тръмп той заяви, че не се страхува от американската администрация и ще продължи да се изказва против войната.

Сблъсъкът породи широка солидарност към папата от европейски политици от целия спектър. Италианският премиер Джорджия Мелони, един от основните съюзници на Тръмп в Европа, заяви, че забележките на президента към Лъв са "неприемливи". В отговор, в интервю за италианския всекидневник Corriere della Sera във вторник, Тръмп каза, че Мелони е тази, която е "неприемлива" поради нежеланието си да се присъедини към войната с Иран.

"Шокиран съм от нея. Мислех, че има смелост, но грешах", каза той.

Някои експерти пък подчертаха - дори Хитлер и Мусолини не са си позволявали да нападат толкова директно папата.

На някои италиански католици им отне време да свикнат с Лъв, особено след ерата на Франциск, който беше възхваляван заради скромното си, но харизматично поведение.

"Но Лъв досега е добър папа, много спокоен", казва Манчинели.

Колантани добавя, че Лъв се различава по стил от от своя предшественик, но вероятно е по-ефективен.

"Лъв беше избран за ролята, защото е правилният човек да ръководи църквата през този период", заяви той. "Той трябва да действа, за да намери мир в свят, където има война. Наистина го харесвам; от това, което казва в декларациите и проповедите си, той е папа, който използва мозъка си."