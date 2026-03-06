Публикуваха липсващи досиета на Епстийн, Тръмп насилвал непълнолетна?

Министерството на правосъдието публикува допълнителни досиета на Епстийн, свързани с твърдения, че президентът Тръмп е малтретирал сексуално непълнолетно лице. Предполага се, че десетки страници от досиетата са били укрити.

Те включват 16 нови страници, които обхващат три допълнителни резюмета на интервюта на ФБР с жена, която е обвинила Тръмп в сексуално насилие преди десетилетия, когато е била непълнолетна. Включени са и две страници от формуляр за прием, документиращ първоначалното обаждане до ФБР от приятел, който е предал твърденията.

Разследването на NPR преди това откри 53 страници, които изглежда липсват от публичната база данни.

Сега, след като тези документи са публикувани, все още липсват 37 страници записи от публичната база данни, включително бележки от интервютата, доклад на правоприлагащите органи и лицензионни записи.

Министерството на правосъдието многократно е заявявало, че всички задържани документи са "привилегировани, представляват дубликати или са свързани с текущо федерално разследване“.

Миналата седмица Министерството на правосъдието заяви, че установява дали записи са били погрешно маркирани като дубликати и ако бъдат открити такива, "министерството, разбира се, ще ги публикува, в съответствие със закона“, се казва още в разследването на медията.

Повече подробности, но по-малко контекст

Документите от интервютата са част от над 1000 нови страници, публикувани в публичната база данни "Досиетата на Епстийн“ в четвъртък, които включват и това, което изглежда е пълното досие по делото от разследването срещу Джефри Епстийн и Гилейн Максуел, започнато през 2006 г.

Новите документи разглеждат по-подробно обвиненията срещу Тръмп и Епстийн, когато жената е била на възраст между 13 и 15 години.

В имейл на ФБР, обобщаващ твърденията, и слайдшоу на Министерството на правосъдието в PowerPoint, жената твърди, че около 1983 г., когато е била на около 13 години, педофилът-финансист я е запознал с Тръмп, "който впоследствие е принудил главата ѝ да спусне пениса му, който тя впоследствие е ухапала. В отговор Тръмп я е ударил в главата и я е изритал“.

Жертвата твърди, че Тръмп я е ударил и е казал нещо от рода на "махай се, малка кучка“.

По време на последното интервю, което жената е провела с ФБР през 2019 г., когато е била попитана дали "се чувства удобно да разкаже подробности за контактите си с Тръмп“, тя е попитала "какъв е смисълът да предоставя информацията в този момент от живота си, когато има голяма вероятност нищо да не може да се направи по въпроса“.

Новите досиета не хвърлят повече светлина върху това как надеждните федерални следователи са гледали на твърденията ѝ или как са били разрешени. Все още не е отговорено и защо твърденията бяха включени в слайд презентация на Министерството на правосъдието миналата година, обобщаваща делата срещу Епстийн и Гилейн Максуел.

Тръмп многократно е отричал всякакви нарушения, свързани с Епстийн. Белият дом и Министерството на правосъдието предупредиха, че суровите досиета, разкрити за обществеността, включват "неверни и сензационни твърдения“, а говорителка на Белия дом преди това е заявила, че президентът е "напълно оневинен“.

"Точно както президентът Тръмп каза, той е напълно оневинен по всичко, свързано с Епстийн“, заяви говорителката на Белия дом Абигейл Джаксън в изявление пред NPR.

"Публикувайкиа хиляди страници документи, той сътрудничи с искането за призовка на Комисията по надзор на Камарата на представителите, подписа Закона за прозрачност на досиетата на Епстийн и призова за повече разследвания на приятелите на Епстийн от Демократическата партия. Президентът Тръмп направи повече за жертвите от всеки друг преди него. Междувременно, демократи като Хакийм Джефрис и Стейси Пласкет все още не са обяснили защо са искали пари и срещи от Епщайн, след като той е бил осъден за сексуален престъпник", каза говорителят.