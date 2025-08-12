Младите срещат медиите: Как стажът в Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV промени гледните точки на 11 гимназисти

Единадесет ученици от 10. и 12. клас на St. George International School проведоха стаж в телевизиите Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria, част от Investor Media Group. Те се запознаха отблизо с работата на нюзрума, процеса по създаване на новини и значението на екипната работа в динамичната среда на медиите.

По време на стажа участниците отразиха актуални теми като пожарите в страната, въвеждането на еврото, успехите на български ученици на международни олимпиади, развитието на американските фондови пазари, трагичния случай в Борисовата градина и новостите в сферата на изкуствения интелект.

Част от стажантите споделиха, че опитът им е променил представата за професията. Петима от тях обмислят да се насочат към журналистиката или друга свързана със създаването на новини специалност.

"Преди не ми е хрумвало да стана журналист, но сега съм много по-склонен, разговорите ми с Антон Груев за геополитика, силно ме заинтригуваха", сподели Николай К.

"Със сигурност журналистиката ме впечатли и бих помислила за възможност за развитие в тази сфера", каза Албена Л.

Още трима споделят, че биха работили в необятния свят на телевизията, независимо дали като журналисти или друго звено от „машината“.

Всички са категорични, че стажът им е помогнал да се ориентират по-добре в разпознаването на достоверни новини и да разграничават фактите от фалшивата информация. Част от тях дори се включиха като събеседници в репортаж за емисия новини на Bulgaria ON AIR и в специална анкета на Bloomberg TV Bulgaria. Mоже да видите репортажа тук: