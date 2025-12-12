Терзиев за боклука в "Люлин": Поемам отговорност, утре ще бъда на терен

Кметът на София Васил Терзиев пое отговорност за кризата с боклука в столичния квартал "Люлин".

"Първите дни на декември в "Люлин" бяха трудни. И е важно да го кажа открито. Не беше добре. И аз поемам отговорност. Утре ще бъда на терен заедно с всички, които помагат за решаването на проблема", написа кметът на столицата във Фейсбук.

"Когато СПТО трябваше спешно да бъде прехвърлено в Зона 3, за да гарантираме непрекъсваемост на услугата там, в “Люлин“ имахме затруднения. Извинявам се на гражданите за тези дни на натрупване и за дискомфорта, който преживяхте. Разбирам го и ми пука", се казва в съобщението на Терзиев.

Градоначалникът добави, че в момента, в който ситуацията е излязла извън контрол, е имало мобилизация - техника, доброволци.

"Работим на терен, координираме екипи, променяме маршрути в движение. И резултатите вече се виждат", на мнение е Терзиев. Той е категоричен, че всички преливащи кофи за боклук ще бъдат изчистени, а от утре в квартала ще минава и регулярно обслужване.

"За утрешното събитие с доброволците планираме да остане единствено събирането на едрогабаритни отпадъци, маршрутите финализираме днес", добави Терзиев.

"Виждам и оценявам усилията на всички, които помагаха, служители, екипи на терен и доброволци, които не се огънаха. Това е силата на град, който отказва да стои безучастен.Работим. Наваксваме. Нормализираме. И ще продължим така, с честно говорене, с поемане на отговорност и със съвсем конкретни действия всеки ден", каза още кметът на София.