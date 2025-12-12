Дженифър Лорънс и Джош Хъчърсън се завръщат в "Игрите на глада"

По всичко личи, че Дженифър Лорънс и Джош Хъчърсън се готвят да се завърнат в света на "Игрите на глада" ("The Hunger Games") в новия дългоочакван филм, който трябва да излезе догодина.

Двамата актьори за последно бяха заедно в "Сойка присмехулка - част 2" ("Mockingjay - Part 2"), финалната част от оригиналната поредица.

Според The Hollywood Reporter и Deadline, ще видим отново 35-годишната Лорънс като Катнис Евърдийн, а 33-годишният Хъчърсън се връща като Пийта Меларк в "Игрите на глада: Изгревът в деня на жътвата" ("The Hunger Games: Sunrise on the Reaping"). Двете издания твърдят, че във филма двамата ще се появят в сцена, която разказва какво се случва с героите им години по-късно - момент, който присъства и в книгата, послужила за основа на филма.

От Lionsgate не са коментирали новината, уточняват от ВВС.

Лорънс, която стана световно позната с ролята на Катнис, неведнъж е казвала, че с удоволствие би се върнала към персонажа. А миналия месец Хътчерсън каза пред Variety, че ще откликне "за секунди", ако го поканят да се завърне.

"Няма нужда да ме убеждават", добави той.

Феновете приеха новината повече от емоционално.

Един от тях написа: "За човек, който не е фен - това е като Риана да се върне към музиката." Друг се пошегува: "Все едно Исус се появява обратно на Земята."

Някои коментираха, че информацията е можела да бъде оставена като изненада, за да има по-силен емоционален ефект.

"Игрите на глада" и до днес са сред най-разпознаваемите световни франчайзи и продължават да са част от попкултурния разговор.

Актьорският състав на "Игрите на глада: Изгревът в деня на жътвата" включва още Маккена Грейс, Мая Хоук, Ел Фанинг, Кийрън Кълкин, Джеси Племънс, Ралф Файнс и много други, като се очаква да излезе в кината през ноември 2026 година.

Едноименната книга на Сюзан Колинс продаде над 1,5 млн. копия по света само за първата седмица след премиерата - най-успешният дебют в кариерата ѝ.

От 2012 г., когато излезе първият филм, поредицата е донесла приходи от около 3,3 млрд. долара, а театрална версия вече също е факт.

Гледайте официалния тийзър на "Игрите на глада: Изгревът в деня на жътвата" тук