Мерц: Путин няма как да излезе успешно от войната в Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че руският президент Владимир Путин трябва да приеме, че няма как да излезе успешно от войната в Украйна и че продължаването ѝ е безперспективно.

"Искаме тази война да приключи възможно най-бързо. Но споразумение, договорено между великите сили без съгласието на Украйна и без съгласието на европейците, няма да бъде основа за истински, устойчив мир в Украйна”, каза Мерц, цитиран от “Ройтерс”.

Вчера украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да предложи подкрепената от САЩ рамка за прекратяване на войната с Русия и да обсъди спорните въпроси с американския президент Доналд Тръмп в рамките на преговори, в които според него трябва да участват и европейските съюзници.

"Решенията по европейски въпроси могат да се вземат само с взаимно съгласие. Украйна не е пешка, а суверенен участник, който защитава собствените си интереси и ценности”, каза Мерц в долната камара на парламента.

Канцлерът добави, че Германия ще продължи да подкрепя украинския народ и ще използва замразените руски активи за тази цел. / БТА