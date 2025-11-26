IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Арести във "Величие", разследват мащабна схема за имотни измами и пране на пари в партията

Ивелин Михайлов не е сред задържаните

26.11.2025 | 10:35 ч. 135
Снимка: БГНЕС

Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с политическа партия "Величие", съобщават от bTV, цитирайки свои източници. Има задържани.

Рано тази сутрин агенти на КПК, заедно с екипи на жандармерията и полицията, са започнали претърсвания на адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик, както и в с. Неофит Рилски. Акцията е под ръководството на Софийска градска прокуратура.

Разследването е по твърдения, съдържащи се в публикации в медиите и сигнали от народни представители, свързани с дейността на финансова пирамида, ръководена от лидера на партия "Величие“ Ивелин Михайлов.

Самият Михайлов не е сред задържаните.

Тагове:

Ивелин Михайлов Величие арести имотни измами пране на пари
България
