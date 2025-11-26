Арести във "Величие", разследват мащабна схема за имотни измами и пране на пари в партията

Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с политическа партия "Величие", съобщават от bTV, цитирайки свои източници. Има задържани.

Рано тази сутрин агенти на КПК, заедно с екипи на жандармерията и полицията, са започнали претърсвания на адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик, както и в с. Неофит Рилски. Акцията е под ръководството на Софийска градска прокуратура.

Разследването е по твърдения, съдържащи се в публикации в медиите и сигнали от народни представители, свързани с дейността на финансова пирамида, ръководена от лидера на партия "Величие“ Ивелин Михайлов.

Самият Михайлов не е сред задържаните.