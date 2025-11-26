България става част от Европейския културен маршрут "Пътят на виното", обявиха от Министерството на туризма.

Търси се финансиране

"Този път е много важен, защото сам по себе си това е организация към Съвета на Европа, която много ще ни помогне да развием винения туризъм, да го сложим в нова и съвременна рамка. Тепърва трябва да си зададем съответните маршрути, трябва да си напишем проектите, трябва да се намери финансиране. Тежката задача предстои, но беше важно да бъдем вътре, защото вече на нас се гледа по по-различен начин", каза председателят на Българската асоциация на винените професионалисти Емил Коралов в студиото на "България сутрин".

Той поясни, че не се прави маршрут на цяла държава.

"Правят се маршрути на региони и не е казано, че маршрутите трябва да са само в България. Председателят на организацията каза, че иска да се създаде маршрут "Тракия", който да включва България, Северна Гърция и Северозападна Турция. Маршрутите не са свързани само с една държава, те са свързани с конкретен регион", допълни Коралов в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите му идеята на маршрутите е туристите да дойдат и да се запознаят с културното и виненото наследство в съответния регион.

"Ако гледаме качеството на виното, сме напълно конкурентоспособни. Отстъпваме в бизнес частта. Виното е и бизнес. Това е нещо, което много трудно ще стигнем. Надявам се в бъдеще да стане. Някои държави са много отдавна на пазара. Тези традиции, които имат, никак не са за пренебрегване. Но това не означава, че трябва да се отказваме", каза още Коралов.

Попитан какво означава "културен винен туризъм", той отговори: "Зад тази формулировка се крие обиколка на конкретно място, което е свързано не само с дадено вино, но и с всичко около това, което може да се види в един регион - природни забележителности, културни забележителности, музеи, разбира се, че храната също е много важна".

Коралов подчерта, че тази година Министерството на туризма е положило доста усилия за винения туризъм.

"Създаде специални видеа, бяхме домакини на Главната конференция за винен туризъм. Тя се състоя в Пловдив през октомври. Това е нещо, което ни сложи на винената карта така, че да стоим още по-добре. Това, което ни липсва, е стратегия за виното в следващите 15-20 години, а то е бавен продукт и изисква дълъг хоризонт", категоричен е той.

В България има доста сортове, които са конкурентни

"Това, с което ние трябва да вървим напред, са местните сортове. Каберне от България е нещо много любопитно, но търговците отвън искат да видят български маврут, български гъмза, български рубин. В момента българското вино изглежда скъпо, особено когато отидете в някой супермаркет или винен магазин. Причината е, че в България има много голям внос", добави Емил Коралов.

А в събота предстои най-голямото изложение на българско вино. То ще състои в Интер Експо Център.