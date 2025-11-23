Кои са вариантите на БСП за президент?

Имаме Илияна Йотова, имаме Наталия Киселова, имаме изтъкнати имена на общественици като Янаки Стоилов, имаме Крум Зарков. Много е дълга скамейката и имаме още много други. Така депутатът от БСП - ОЛ Атанас Атанасов отговори на въпрос за потенциалния избор на кандидат за държавен глава от социалистическата партия по Нова тв. По думите му БСП винаги гледа към президентството. Илияна Йотова е доста добър вариант за БСП. Но държа да кажа, че ние в БСП имаме много дълга скамейка. Имаме представители на всички поколения. Ние ще излъчим най-подходящия кандидат и имаме избор, каза още той.

Според него правителството е длъжно да се държи здраво. Не защото ни е страх от нещо, а заради самият контекст, в който се намираме. Виждаме динамиката на международната политика. Всякакви сътресения, които се случват около нас и у нас. След 4-годишна политическа криза е време България да има стабилно правителство.

Той уточни, че социалистите са дали положителна оценка на председателството на Наталия Киселова. А когато дойде времето, ИТН могат да излъчат свой представител за председател на парламента.