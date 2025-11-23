ОИК-Варна отложи вземането на решение относно Благомир Коцев

Общинската избирателна комисия във Варна отложи вземането на решение относно това дали Благомир Коцев ще продължи да изпълнява функциите на кмет на града. На заседание на комисията 20 от членовете гласуваха „за" отлагането, а 7 - „против", предаде БГНЕС.

Причината е постъпило допълнение към жалбата на Биляна Якова. В документа се твърди, че Коцев е ползвал допълнителни 10 дни отпуск. Поради това ОИК реши да изиска официална справка от общинската администрация във Варна.

След предоставяне на информацията ще бъде свикано ново заседание, на което комисията ще се произнесе по казуса, като към момента дата за него не е насрочена.