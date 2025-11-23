IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ОИК-Варна отложи вземането на решение относно Благомир Коцев

Той ще продължи да изпълнява функцията на кмет

23.11.2025 | 11:45 ч. 12
Снимка: БГНЕС

Общинската избирателна комисия във Варна отложи вземането на решение относно това дали Благомир Коцев ще продължи да изпълнява функциите на кмет на града. На заседание на комисията 20 от членовете гласуваха „за" отлагането, а 7 - „против", предаде БГНЕС.

Причината е постъпило допълнение към жалбата на Биляна Якова. В документа се твърди, че Коцев е ползвал допълнителни 10 дни отпуск. Поради това ОИК реши да изиска официална справка от общинската администрация във Варна.

След предоставяне на информацията ще бъде свикано ново заседание, на което комисията ще се произнесе по казуса, като към момента дата за него не е насрочена. 

