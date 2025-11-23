Внучката на Кенеди с разкритие: Болна съм от рак, остава ми година живот

Журналистката Татяна Шлосберг, внучка на бившия президент Джон Ф. Кенеди, разкри в събота, че й е поставена диагноза рак. Лекар й е казал, че й остава по-малко от година живот.

В есе, публикувано в списание "The New Yorker", 35-годишната жена пише, че миналата година й е била поставена диагноза остра миелоидна левкемия с рядка мутация, известна като инверсия 3, генетична аномалия, срещана в по-малко от 2% от случаите на AML. Лекарите открили рака малко след като Шлосберг родила дъщеря си през май 2024 г.

"Не вярвах – не можех да повярвам – че говорят за мен", пише Шлосберг. "Ден по-рано, бременна в деветия месец, бях плувала километър и половина в басейна. Не бях болна. Не се чувствах болна. Всъщност бях една от най-здравите хора, които познавах."

В този текст Шлосберг описва изтощителния процес на лечение, който включваше няколко курса химиотерапия, две трансплантации на костен мозък и участие в две клинични проучвания.

Шлосберг казва, че през септември й е била диагностицирана и форма на вируса на Епщайн-Бар, която е "унищожила бъбреците й" и тя трябвало да се научи да ходи отново.

"По време на последното клинично проучване лекарят ми каза, че може да ме държи жива за една година, може би", пише тя.

"Цял живот се опитвах да бъда добра"

Шлосберг, журналистка, занимаваща се с екологични теми, е втората дъщеря на бившата американска посланичка Каролин Кенеди и дизайнера Едвин Шлосберг. Татяна Шлосберг и съпругът й Джордж Моран имат 3-годишен син и 1-годишна дъщеря.

Шлосберг каза, че съжалява, че добавя още една трагедия към трагичната история на семейството си, която включва убийството на Джон Ф. Кенеди през 1963 г. и убийството на чичо й, бившия генерален прокурор Робърт Ф. Кенеди, през 1968 г.

"Цял живот се опитвах да бъда добра, да бъда добра ученичка, добра сестра и добра дъщеря, да пазя майка си и никога да не я разстройвам или ядосвам", пише тя. "Сега добавих още една трагедия към живота й, към живота на семейството ни, и няма нищо, което да мога да направя, за да го спра."