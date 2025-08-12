IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бедственото положение заради пожара в Сунгурларе остава, вятърът се усилва

Към този момент няма пряка опасност за населените места - селата Скала и Бероново

12.08.2025 | 16:45 ч. Обновена: 12.08.2025 | 17:20 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Продължава гасенето на пожара в община Сунгурларе. Трите огнища са обединени в общ фронт, а прогнозите са за усилване на вятъра в района, съобщи заместник-директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) старши комисар Любомир Баров. 

По думите за гасенето на огъня продължава използването на летателна техника, която е подпомогнала предотвратяването на върхов пожар. Към този момент няма пряка опасност за населените места - селата Скала и Бероново, увери кметът на община Сунгурларе Димитър Гавазов. Той добави, че обявеното бедствено положение остава в сила до пълното погасяване на пламъците. 

"При нужда и през утрешния ден ще призовем Министерство на отбраната да ни подпомогнат със същия брой служители. Двадесет и една пожарни работят от вчерашния ден без промяна, като само сменяме екипите. На място работят горски служители, специализирана техника, колегите от Министерство на отбраната, както и хеликоптер, който работи през деня", допълни Баров.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

сунгурларе скала
