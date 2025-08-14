IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 33

Опасно море, вълни над 2 метра в Бургас

Какво съветват спасителите?

14.08.2025 | 09:23 ч. Обновена: 14.08.2025 | 10:47 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Август е месецът на отпуските, но и на най-опасното море. Силният североизточен вятър и мъртвото течение превръщат вълните в капан за невнимателните. Над 2 метра са вълните в Бургас. Само през последните дни по Южното Черноморие има няколко фатални инцидента с удавени туристи, припомня БНТ. Какви опасности крие морето в разгара на сезона и какво съветват спасителите?

"Опасни са условията. Предимно червени са флаговете. Бих препоръчал хората да преценят силите си, защото морето не е до колене. И тези вълни може да докарат нежелателни моменти. Особено за децата - да бъдат на безопасно място", посъветва старшият спасител Васил Алексиев.

Той посъветва още изобщо да не се влиза в морето, но ако се влезе, да бъде до кръста. При екстремна ситуация в морето от изключителна важност е да се запази самообладание.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

море вълни спасители
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem