Тръмп отрече разногласия с висш генерал относно Иран

Президентът Доналд Тръмп отрече съобщенията, че висш военен офицер на САЩ е предупредил за рисковете от мащабна операция срещу Иран, заявявайки, че Вашингтон „лесно“ ще победи Техеран във всеки конфликт.

Тръмп написа в Truth Social, че генерал Дан Кейн „както всички нас, не би искал да види война, но ако се вземе решение за военни действия срещу Иран, според него това ще бъде лесна победа“.



По-рано американските медии съобщиха, че висш военен офицер на САЩ, генерал Дан Кейн, предупреди за различни рискове, свързани с ударите срещу Иран, които се обмислят от президента Доналд Тръмп.

Вестник „Вашингтон Поуст“ съобщи, че Кейн, председател на Общото командване на въоръжените сили, е изразил загриженост в Белия дом и Пентагона, че недостигът на муниции и липсата на подкрепа от съюзниците биха могли да увеличат опасността за американския персонал.

Вестник „Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че както висшият генерал, така и други служители на Пентагона са предупредили за рискове като жертви сред американските и съюзническите сили, както и за опасността от изчерпване на американските противовъздушни сили, ако техните войски нанесат удари срещу Иран, предаде АФП.

Тръмп, който миналата година нареди удари срещу Иран, многократно заплашва Техеран с по-нататъшни военни действия, ако текущите преговори не доведат до заместител на ядреното споразумение, което американският президент разкъса през 2018 г. по време на първия си мандат.

Вашингтон разположи масивна военна сила в Близкия изток, изпращайки два самолетоносача, както и повече от дузина други кораби, голям брой военни самолети и други средства в региона.

Преговорите обаче ще продължат. Американски представител заяви, че следващият кръг от преговори с Техеран ще се състои на 26 февруари.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на американският президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, ще се срещнат на 26 февруари с иранска делегация в Женева, предаде Ройтерс, позовавайки се на високопоставен американски официален представител.

Срещата в четвъртък ще се състои на фона на засиленото военно присъствие на САЩ в Близкия изток, имащо за цел да принуди Иран да направи отстъпки по отношение на ядрената си програма.