Студентски и младежки организации протестираха пред сградата на Националния студентски дом

Студентски и младежки организации, които от десетилетия развиват културна и образователна дейност в Националния студентски дом (НСД), организираха тази вечер протест хепънинг пред сградата на НСД, на площад „Народно събрание“.

Националният студентски дом ще бъде отворен за всички студенти, като се създадат възможности за организиране на различни събития, инициативи и обособяване на споделени пространства за учене и творчество. Това каза днес служебният министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов.

Сергей Игнатов проведе последователни срещи с Националното представителство на студентските съвети (НПСС), както и с част от другите организации, които през последните години се помещават в сградата - „Студентина“ и Студентското общество за компютърно изкуство.

Ще бъде разработена идейна концепция за управлението на дома, която ще бъде публикувана за обществено обсъждане, стана ясно по време на срещата. За целта ще бъде създадена работна група между Министерството на образованието и науката (МОН), НСД, НПСС и организациите, ползващи помещения в дома, поясниха днес от МОН.

По-рано днес от НПСС съобщиха, че по инициатива на служебния министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов се е състояла среща между ръководството на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) и министъра, посветена на бъдещето и функционирането на Националния студентски дом. От НПСС отмениха насрочения за днес протест пред МОН.

Днес бяхме на срещата с образователния министър проф. Сергей Игнатов и сме благодарни, че ни прие, изслуша ни и започва диалог за това какво да бъде бъдещето на Националния студентски дом, каза тази вечер за БТА на протеста хепъниг Петя Божинова, която е ръководител на Театър-студия „Студентина“. Тя добави, че „преди време са били издадени указания всички организации да напуснат НСД, с изключение на Националното представителство на студентските съвети“.

Нашата организация - Театър-студия „Студентина“, се занимава с танци, с театър, с музика, със сценични изкуства. Развиваме тези дейности от 67 години, работим с млади хора и си подаваме годишните отчети, каза Петя Божинова.

Събрали сме се днес тук, за да запазим Националния студентски дом като пространство на една свободна и независима, и самоуправляваща се студентска дейност, каза Алекс Будинова от Националната студентска конфедерация.