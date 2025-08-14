Бъдете внимателни: Мечка е забелязана в парк „Капинчо“ в Троян

Мечка е забелязана от граждани в района на парк „Капинчо“ в Троян, по стълбите, водещи до парк-хотела, съобщиха във фейсбук от Община Троян.

Кметът на Троян Донка Михайлова незабавно е уведомила началника на Районното полицейско управление в Троян Ивайло Славков и директора на Държавно горско стопанство – Троян инж. Красимир Цанин. Информирана е и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), посочват от администрацията.

Ще бъдат предприети всички необходими мерки въпреки ограничените законовите разпоредби за гарантиране на безопасността на гражданите.

Общинската администрация информира, че продължават да постъпват сигнали за забелязана мечка и в района на с. Терзийско.

От Общината призовават гражданите да се движат с повишено внимание в посочените райони, да не се приближават до животното при евентуална среща и незабавно да подадат сигнал на тел. 112 с точно местоположение, предаде БТА.