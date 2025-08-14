IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъж и жена пострадаха при пожар в работилница в златоградско село

Огънят е тръгнал след късо съединение в електрическата мрежа

14.08.2025 | 19:46 ч. Обновена: 14.08.2025 | 20:15 ч. 0
БГНЕС

Мъж и жена пострадаха при пожар в работилница в златоградското село Старцево, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

Огънят е тръгнал след късо съединение в електрическата мрежа. 

За БТА Елена Стоилова – говорител на полицията, посочи, че мъжът и жената се опитали сами да потушат пламъците, като получили обгазяване и изгаряния по ръцете. 

Оказана им е медицинска помощ. 

Вследствие на пожара са унищожени 40 конструкции за кошери, центрофуга за мед, пчелен мед и инструменти за вадене на мед. Благодарение на бързата намеса на екип на РСПБЗН - Златоград са спасени селскостопанската постройка с животни и други помощни сгради в близост.

Тагове:

село Старцево пожар
