Десетки сигнализират за летящи хлебарки - опасни ли са?

Засега тяхната популация не е висока, особено в големите градове

17.08.2025 | 10:30 ч. Обновена: 17.08.2025 | 11:28 ч. 11
Снимка: Стоп кадър NOVA

Десетки хора сигнализираха в социалните мрежи за летящи хлебарки. Те са познати още като американски и се превръщат в новия ужас за всяка домакиня.

Добрата новина е, че тяхната популация на територията на България, а особено в големите градове, не е висока. Не се отчита и бум на насекомите, увери управителят на фирма за контрол на вредители Симеон Петров.

По негови думи американските хлебарки обикновено се срещат повече в зимния сезон, защото започват да се крият в мазетата заради ниските температури навън. Той обаче добави, че тези насекоми са опасни за здравето на хората и домашните любимци. Те пренасят вируси и бактерии, които водят до стомашно-чревни разстройства. /NOVA

