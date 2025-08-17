IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 23

Задържаха заподозрян за пожара в Българово

Огънят изпепели 15 постройки във вилната зона

17.08.2025 | 12:25 ч. Обновена: 17.08.2025 | 12:46 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Цяла нощ екипи на пожарната гасиха отделни огнища в град Българово, където вчера избухна пожар.

Огънят изпепели 15 постройки във вилната зона на града, имаше и евакуирани хора, 85-годишна жена беше обгазена, а кметът на Бургас обяви частично бедствено положение.

Военен хеликопер от авиобаза Крумово, над 14 автомобила на пожарната и стотици доброволци се включиха в гасенето на стихията.

"Пожарът е овладян, все още има малки огнища, които в момента пожарникарите гасят. Локализирани са, наливат се с вода, за да може да се потуши изцяло пожарът", обясни кметът на град Българово Константин Щерионов. Той посочи, че се разследват причините за пожара, има установен извършител, който е задържан.

Образувано е досъдебно производство. От думите му стана ясно, че засегнатите имоти са над 20 сгради, които са във вилната зона, както и около 4 хиляди декара, пасища и гори, съобщи БНТ.

"Тук никога не е имало толкова голям пожар, с такъв голям периметър.Как ще бъдат подпомогнати всички потърпевши, тъй като има изгорели вили, които са, както обитаеми, така и необитаеми?Ще се подадат документи към общината и после ще преценим как ще правим по програма ли, как ще е", обясни кметът на Константин Щерионов.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пожар българово заподозрян задържан
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem