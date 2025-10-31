От ПП-ДБ: Решението за горивата беше взето набързо

"Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) подкрепя решението на властта да се спре износът на гориво от България. Задава ли се криза с горивата?

"Не е сигурно, че имаме каквито и да е запаси от гориво. Това решение днес беше взето бързо, нервно, извънредна точка, вкарана в последните секунди, дебатът беше неадекватен. Трябваше да бъдат изслушани министри и шефът на ДАНС. Подкрепихме това решение, но без да разполагаме с данни. Можеше да бъде направено по-компетентно", заяви депутатът от ПП-ДБ Свилен Трифонов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му такива решения се правят с цел кризисен пиар, а управляващите показват, че не могат да се справят с проблемите и задаващата се криза.

"Допускам, че знаят, че гориво няма. Но нямат информация, че имаме горива за 90 дни. Това е лъжа срещу българските граждани. След 10-20 дни ще трябва да обясняват откъде страната ни ще набавя необходимите количества горива", подчерта депутатът в "Денят ON AIR".

Трифонов определи като много опасно, когато в една държава на компания като "Лукойл" е позволено да упражнява монопол.

"Лукойл" трябва да си смени собственика със западна компания. В момента информацията е много малко и няма как да се направи анализ на сделката с "Гънвор", на мнение е гостът.

Народният представител от ПП-ДБ отбеляза, че евентуално спиране на работата на рафинерията може да блокира държавата.

На прага сме да бъде приет най-левият бюджет от 20 години насам. Ще го отнесе бизнесът. Подкрепят се чиновниците от раздутия държавен апарат. Следващата година ще сме свидетели на фалит на много бизнеси, каза още той.

"Теменужка Петкова не се появява, защото се случват неща, които те не могат да контролират. Липсват милиарди. Всеки Божи ден се теглят по 70 млн. Къде отиват тези пари? Огромна част от парите, които нямаме, но харчим, отиват за пълнене на корупционни ями", заяви Трифонов.

По думите му безпрецедентно вдигат максималния осигурителен праг, защото не може да бъде вързан бюджетът.