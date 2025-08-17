Докато останалите висят в задръстване полицаи разчистват пътя за луксозен джип ВИДЕО

Пътуващи по автомагистрала "Струма" разказват във фейсбук публикация, че има голямо задръстване и се чака час. Двама полицаи на мотори обаче помагали на луксозен джип да "се измъкне" от тапата.

Ето какво гласи публикацията:

1 час стоим в задръстване след Сандански! И какво виждаме? Двама полицаи на мотори – вместо да помогнат на хората, които търпеливо чакат, те най-нагло разчистиха пътя, за да мине някакъв „важен". Мутра ли е, ченге ли е, политик ли е – все тая! За мен всички са едно и също.

Тези гадове в униформа не се върнаха да попитат дали някой от закъсалите има нужда от помощ, не направиха нищо за реда и хората. Слугуват единствено на привилегированите, а за всички останали – безхаберие!

Това е живата картина на корупцията у нас – държава, в която законът важи само за обикновените, а „нашите хора" винаги минават най-отпред. Срам!