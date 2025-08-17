IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 66

Докато останалите висят в задръстване полицаи разчистват пътя за луксозен джип ВИДЕО

Мутра ли е, ченге ли е, политик ли е – все тая, пишат свидетелите

17.08.2025 | 20:05 ч. Обновена: 17.08.2025 | 22:06 ч. 62
Докато останалите висят в задръстване полицаи разчистват пътя за луксозен джип ВИДЕО

Пътуващи по автомагистрала "Струма" разказват във фейсбук публикация, че има голямо задръстване и се чака час. Двама полицаи на мотори обаче помагали на луксозен джип да "се измъкне" от тапата. 

Ето какво гласи публикацията:

1 час стоим в задръстване след Сандански! И какво виждаме? Двама полицаи на мотори – вместо да помогнат на хората, които търпеливо чакат, те най-нагло разчистиха пътя, за да мине някакъв „важен". Мутра ли е, ченге ли е, политик ли е – все тая! За мен всички са едно и също.

Тези гадове в униформа не се върнаха да попитат дали някой от закъсалите има нужда от помощ, не направиха нищо за реда и хората. Слугуват единствено на привилегированите, а за всички останали – безхаберие!

Това е живата картина на корупцията у нас – държава, в която законът важи само за обикновените, а „нашите хора" винаги минават най-отпред. Срам!

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

АМ Струма джип полиция задръстване
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem