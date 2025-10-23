Мирчев: Рафинерията в Бургас не трябва да попада в ръцете на БГ мафията

Предлагаме по време на днешното заседание на енергийната комисия спешно да бъдат изслушани министрите на енергетиката, икономиката и финансите, както и представител на Българската народна банка (БНБ), тъй като сигналът от САЩ във връзка с "Лукойл" е изключително сериозен, заяви в парламента съпредседателят на “Да, България” и депутат от ПГ на “Продължаваме промяната - Демократична България” Ивайло Мирчев по повод наложените от САЩ санкции на двете руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл".

"Лукойл" е част от стратегическата инфраструктура на България. Опасно е ако попадне под санкции и трябва да знаем какво да се предприеме, за да няма криза на пазара на горивата и страната ни да посрещне адекватно тази възможност, добави Мирчев.

"Колкото по-бързо "Лукойл" се освободи от рафинерията в Бургас, толкова по-добре, защото това е част от руското влияние. Но в никакъв случай не трябва да попада в ръцете на българската мафия", добави Мирчев.

Депутатът заяви, че темата все още не е обсъдена в Народното събрание. Парламентът трябва да се отнесе сериозно, а ключовата рафинерия да попадне в ръцете на чужд инвеститор, смята той.

Във връзка с това кой трябва да посочва шефа на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Божидар Божанов каза, че не подкрепят промяна. "Тя е изцяло в интерес на Пеевски, който да инсталира някой негов председател", добави той. Според Божанов чуждестранните ни партньори ще спрат да ни се доверяват, ако председател бъде човек на някого, санкциониран по "Магнитски".