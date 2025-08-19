IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Трактористът, обвинен за един пожар край Стара Загора, се хвалел как подпалил седем

Двама отиват на съд за немарливост

19.08.2025 | 09:11 ч. Обновена: 19.08.2025 | 09:27 ч. 1
Снимка Община Стара Загора

До 5 г. затвор грози двама строителни работници, заради чиято немарливост изгоряха 300 дка растителност и 18 стопански постройки и вили

Трима са задържани и обвинени като причинители на двата по-големи пожара в област Стара Загора от последните дни. Но двата случая са съвсем различни, съобщава "24 часа".

За пожара от неделя, който унищожи около 300 декара храсти и дървета и 18 стопански постройки, включително и вили, в местностите Черният мост, 7-и километър и Бобоолу край Стара Загора, под отговорност са подведени двама строителни работници. Според прокуратурата, А. Г., на 41 г., и С. Г., на 39 г., по непредпазливост запалили имущество със значителна стойност.

Те били наети в неделя да ремонтират къща в съседното село Малка Верея. Рязали тръби с флекс, а искрите подпалили треви в двора на къщата. От там силният вятър прехвърлил пламъците в съседното землище, където е една от вилните зони на града.

При пожара няма пострадали хора, тъй като всички бяха евакурани навреме от пожарникари, полицаи и доброволци.

Изгоряха обаче домашни животни, най-вече кучета, които в суматохата останали вързани.

