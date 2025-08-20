Летят трупове от блока на ужасите в Свищов: Изкъртили терасите, но спрели санирането

Вместо безплатно саниране, 126 семейства в Свищов заживяха в истински блок на ужасите. Балконите им са напълно открити, с изрязани парапети. Това логично доведе до смъртен случай преди дни.

80-годишен бивш футболист полетя от необезопасената си тераса и загина на място.

"Туй е престъпление, престъпление. Може ли да развалиш една тераса и да не я правиш".

"Миг невнимание и падам долу". Това коментират живеещите в блока.

Санирането на един от най-старите блокове в Свищов започва през май. Строителите вдигнали скелета пред входовете, изрязали парапетите на балконите и смъкнали климатиците.

После обаче спрели да работят, защото свършили парите, разказват хората от блока. Сега те не смеят да отворят вратите на балконите си, за да не последват съдбата на съседа си.

"Ако не е била изрязана терасата, е щяло, ако нещо му е станало, поне да е паднал на терасата, може би е щял да се спаси", коментира Мария Николаева.

80-годишният Станимир Блажев също едва не паднал от балкона, докато простирал.

"Щях да падна долу и се хванах за шкафчето. Развалиха ги, продадоха железата на отпадъци, вземаха парите, ние стоим тука на открито".

След инцидента работници поставили дъски на терасите. Закрепили ги с тел. "Трябваше да падне човек да умре, че тогаз да наслагат тия боклуци", недоволстват хората.

Терасата на Маринела още не е обезопасена. Поставила е камери във всяка стая, за да следи четирите си деца. "Много ме е страх. Едно мое невнимание и той, както е мъничък, знам ли какво може да стане. Ако знаех, че ще ни оставят без тераса, нямаше да им дам да я бутнат".

При всеки дъжд хората подлагат легени и кофи, за да спасят домовете си от наводнение.

"Те разбиха всичко, у дома тече навсякъде, вода и чудо, мизерия. Водата влиза вътре между изолацията и стената , няма къде да избие", казва Снежинка Алексиева.

След трагичния инцидент в блока Община Свищов издава заповед всички дейности да се прекратят, докато не се обезопаси обектът.

"Надзорът също е издал предписания към фирмата изпълнител, не бягаме от отговорност. Това, което се изисква от нас като представяне на документи, е предоставено на разследващите органи.

Съгласно Закона за устройство на територията това е строителна площадка и всички трябва да се съобразяваме", обясни Генчо Генчев – кмет на Свищов.

Блокът ще бъде саниран в срок, независимо дали се бавят плащанията, обещава кметът.

"Естествено е фирмата да изпитва затруднение, но от миналата седмица започнаха междинните плащания и трансферите към съответните изпълнители.

Това са европейски средства и не можем с лека ръка предоставяш един документ и получаваш насреща. Не, това се проверява абсолютно детайлно".

В момента строителната фирма санира 19 блока в Свищов, пет от тях са завършени. Срокът за довършването останалите сгради е март догодина. /БНТ