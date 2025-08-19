Стефан Янев: На Европа й диктуват, а европейците стават все по-бедни

"Който има ресурсите, енергията, индустрията и военната мощ, той диктува темпото. САЩ търсят сделка, Русия настъпва на бойното поле, Китай и Индия гледат техните интереси", заяви бившият служебен премиер и лидер на "Български възход" Стефан Янев пред Bulgaria ON AIR, коментирайки резултатите от преговорите за Украйна в Аляска и Вашингтон.

Според него ЕС има проблем със собствената си индустрия. Европейските политици говорят предимно с лозунги, а не с реални инструменти, които са измерими като срокове и възможности за развитие на индустрия и пазар, на мнение е Янев.

Той изтъкна в "Денят ON AIR", че доминиращата тема на срещата във Вашингтон е била за гаранциите за сигурност на Украйна - един от важните фактори за постигане на мир.

"Тези гаранции за сигурност са важен елемент от всичко, което предстои да се случи. Необходимостта от отказа от територии, там също беше смекчен тонът. Вече се казва, че това е възможно и предстои да влезе на масата на преговорите. Трудно е да преценим каква сделка е постигната между САЩ и Русия. Срещата във Вашингтон изглеждаше като: "Елате да се съберем западните съюзници, за да видим какъв пиар да направим и как да обясним, че променяме стратегията", анализира бившият военен министър.

По думите му срещата в Аляска е дала сигнал, че е време за деескалация, защото обратното означава, че вървим към Трета световна война.

"Дипломацията ще реши проблема. Украйна, със своите по-малки ресурси от Русия, с цялата помощ от Запада, постига сдържане, но на каква цена - най-важният ресурс за Украйна е човешкия", подчерта Янев.

Гостът добави, че европейските лидери нямат зад гърба си военен инструмент.

"Военният инструмент на Европа е НАТО. В НАТО членува САЩ и може да влияе на решенията. Когато Тръмп казва, че това не е неговата война и няма да изпрати войници, това означава, че евролидерите нямат друг избор", посочи Янев.

Според него конкурентоспособността на Европа отива надолу, а благосъстоянието на европейците е под въпрос - стават по-бедни. Всичко това, на фона на все повечето санкции срещу Русия.

"Европа става все по-зависима от САЩ - от нейните ресурси и енергийна база. Докарала се е дотам да ѝ диктуват. Това, което Европа губи, някой друг го печели и развива на своя територия. Европа се състои от национални държави и всяка държава се стреми да реализира своя интерес, стига да е в състояние да го формулира и защити. Ние не го правим. Какво политическо има в нашия политически дебат?", каза още Янев.

Стефан Янев прогнозира, че кабинетът ще издържи, докато съумеят да се оправят с парите и заемите. Когато парите свършат - идват предсрочни избори.

Гледайте целия разговор във видеото.