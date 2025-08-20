IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
73,9% от българите усещат покачване на цените в последните седмици

20.08.2025 | 12:57 ч. Обновена: 20.08.2025 | 14:21 ч. 57
Снимка: БГНЕС

Близо три четвърти от пълнолетните българи намират, че в последните седмици има увеличение на цените на стоките и услугите, сочи сондаж на социологическа агенция „Мяра“. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 31 юли и 8 август 2025 г. сред 801 пълнолетни български граждани и със собствени средства.

„В последните няколко седмици усетих намаление на цените на стоките и услугите, които ползвам“, казват само 2% от пълнолетните българи, 17,3% не са усетили промяна в последните седмици, но 73,9% избират опцията „В последните няколко седмици усетих увеличение на цените на стоките и услугите, които ползвам“. Близо 7% не могат да преценят.

Дори това да е навичен песимизъм, дяловете са сериозни. Те са най-сериозни сред най-възрастните хора у нас, а не са малки дори сред привържениците на сега управляващите партии.

мяра

Данните са от независимата изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 31 юли и 8 август 2025 г. сред 801 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от извадката се равнява на около 54 000 души.

