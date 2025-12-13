Защо Сирски отхвърля тезата за загубена война

През последната седмица висшият военен командир на Украйна даде най-подробната си оценка досега на борбата за спиране на руската инвазия. Това не беше провокирано от някакъв внезапен обрат на бойното поле. По-скоро отразява дълбока и оправдана тревога, че Киев е загубил контрол над наратива на войната, точно когато САЩ се опитват да го принудят да сключи ужасно споразумение за прекратяване на огъня.

Генерал Александър Сирски е офицер от старата школа, обучен в Съветския съюз, и по всички сведения не е обичан от войските си. Екипът му за комуникации трябва да го убеждава, за да говори публично. Така че, когато дава важни интервюта както за украинските медии, така и за германската обществена телевизия в рамките на една седмица, си струва да му се обърне внимание, пише в анализ за Bloomberg колумнистът Марк Чемпиън.

Основната теза, която се опита да внуши, беше, че да, ситуацията на фронта е лоша, защото Русия е по-голяма. Тя има много по-голямо население и икономика и не се интересува от жертвите. Но не от първите дни на инвазията си президентът Владимир Путин е успял да превърне това предимство в успешна сухопътна офанзива от вида, който украинските войски предприеха два пъти в края на лятото и есента на 2022 г. Русия продължава да напредва със скорост от едва 1,5-4,5 километра (0,9-2,8 мили) на месец, на огромна цена.

Така че можеше да се усети раздразнението на Сирски, докато се оплакваше пред германската телевизия ZDF , че „дори руските военни наръчници казват, че пробивът на укрепените отбранителни съоръжения трябва да се развива със скорост от 1,5-3 километра на ден. Вместо това те постигат 1,5 километра на месец. Така че въпросът е: Може ли това наистина да се счита за успешна офанзива?“

В този случай семантиката е от значение.

След първоначалната си арогантност и неуспехи, планът на Москва сега е да превърне малките тактически печалби в големи стратегически, като убеди света - и по-специално мъжете около американския президент Доналд Тръмп - че единственият останал курс за Киев е да се откаже от победата, която руските войски не успяха да осигурят със сила.

Освен това, от изявленията на Кремъл за военните му цели, както и от неотдавнашното 28-точково руско-американско „мирно“ предложение, става ясно, че всички условия трябва да оставят Украйна военно отслабена, предоставяйки възможност за възобновяване на инвазията от по-добра позиция на по-късна дата. Плюс това, сделката трябва да бъде толкова унизителна, че да настрои украинците срещу тяхното правителство и западните съюзници, които я позволиха да се случи.

Нищо от това нямаше да има значение, ако Тръмп не беше толкова нетърпелив да рестартира отношенията на САЩ с Русия, че е готов да го направи за сметка на Украйна. Когато казва на президента Володимир Зеленски, че Украйна „няма карти“ за игра, това е главно защото Тръмп продължава да му ги отнема.

След завръщането си на власт, президентът на САЩ: се отказа от принципа, че Украйна никога не трябва да може да се присъедини към НАТО, ключово руско искане; спря почти цялата финансова и военна помощ на САЩ за Украйна; и през март преустанови обмена на разузнавателна информация и комуникационната подкрепа достатъчно дълго, за да може Москва да си върне руската територия около Курск. Украинските войски се държаха там след светкавична офанзива, целяща именно да се сдобие с териториална карта, която да играе на масата за преговори.

Всичко това трябваше да бъде разменено срещу руски отстъпки, но вместо това беше дадено. Затова имаше нещо особено дразнещо в мрачното предупреждение, което министърът на армията на Тръмп, Даниел Дрискол, отправи в Киев през ноември, казвайки на смаяните украинци, че трябва да приемат тази 28-точкова сделка, защото губят тежко на бойното поле и положението може само да се влоши.

Войната не е честна. Украйна е по-слабата страна, така че ще трябва да направи отстъпки, за да сложи край на руската инвазия: самият Зеленски предложи прекратяване на огъня по сегашния начин и заяви, че е готов да постави въпроса за териториалния контрол в източната част на страната на референдум , съобщи Bloomberg News. И все пак някак си Москва успя да доминира в разказването на това колко по-слаба е Украйна и следователно колко големи трябва да бъдат нейните отстъпки. Това е, което прави намесите на Сирски толкова интересни.

Първо, той даде подробно описание на това как се е променил характерът на войната на доминираните от дронове бойни полета в Украйна, намеквайки, че хората, които вземат решения въз основа на позицията на страната му, може да не знаят за какво говорят.

След това той се противопостави на многократните твърдения на Русия, че е превзела малкия град Покровск на източния фронт. След повече от година руски усилия и концентрация на цели 170 000 войници, Сирски заяви, че неговите собствени сили държат 13 от 29-те квадратни километра на града. Неговите защитници, каза той, не са били отрязани или обкръжени в съседен град, както твърдят руснаците.

Думата на Сирски също не е евангелие.

Той се опитва да спечели война, а не да докладва за нея. Но дори и ако - както е вероятно - Покровск най-накрая падне през следващите седмици, това пропуска същината, а именно колко време е отнело на Русия, въпреки огромните ѝ предимства.

Градовете създават естествена защита, защото налагат воденето на градска война. Покровск е имал население от около 65 000 души преди войната, което е от значение само като индикация за това колко сгради защитниците могат да използват за прикритие. Останалите 20% от Донецка област, които Путин иска в замяна на прекратяване на огъня, включват така наречения крепостен пояс от градове, до който неговите сили се опитват да достигнат от 2014 г. насам. Те включват Краматорск, с население от около 165 000 души през 2013 г.; Славянск, 138 000; Константиновка, 77 000; и Дружковка с размерите на Покровск.

Миналите резултати не са гаранция за бъдещето. Но с настоящите си темпове Русия ще трябва да се бори години наред, за да вземе това, което Путин иска да му бъде подарено.

Принуждаването на Украйна да сключи лоша сделка, основана на фалшив наратив за предстоящ военен колапс, би имало огромна цена, която би легитимирала инвазията на Кремъл, като изпълни част от незаконните твърдения на Путин за анексиране. Чувството за предателство в Киев би резонирало по източните граници на НАТО и Европейския съюз в продължение на години. Кремъл би си направил собствени заключения за това какво повече е възможно.

Това е моментът за сделка. Но американските преговарящи трябва да спрат да повтарят руснаците и да работят с каквито и да е изменения в американско-руския план, които Киев току-що върна, като оказва натиск върху Путин заради собствените му икономически и демографски уязвимости. Целта трябва да бъде прекратяване на огъня, което признава, че Украйна е твърде слаба, за да си върне тази земя, но не възнаграждава допълнително Путин за неговата агресия, нито подготвя силите му за по-успешно нахлуване по-късно.

Ако екипът на Тръмп успее да направи това, може би ще успее да постигне траен мир. Ако не го направи, ще съдейства на Кремъл в завоевателна война, която почти сигурно ще се възобнови.