DiscoverEU дава възможност на младежите да пътуват безплатно

Над 5 хиляди младежи от 2018 г. насам са се възползвали от програмата на Европейския съюз за младежи - DiscoverEU. Повече подробности даде Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България.

"За цяла Европа са над 360 хиляди млади души. DiscoverEU е билет към Европа - безплатно пътуване с влак и възможности за много приключения. Могат да се възползват младежите, навършили 18 години", обясни Чобанова в предаването "България сутрин".

Изискванията за кандидатите са младежите да бъдат 18-годишни граждани на ЕС или да бъдат част от програмата "Еразъм+". Кандидатства се онлайн.

"Безплатните билети, които предоставяме, са в рамките на един месец. За този месец младите хора имат възможност да начертаят собствения си маршрут. Когато влязат в Европейския младежки портал, там има различни варианти за маршрути", уточни Чобанова.

Пред Bulgaria ON AIR тя добави, че всички определят преживяването като вълнуващо и прекрасен спомен за цял живот.

"Някои очертават дестинацията, на която искат да продължат образованието си. Откриваме колко всички ние сме близки, независимо от културите и традициите", посочи Чобанова.

По думите ѝ след приемането на еврото в България ще е по-лесно, защото отпада необходимостта от обмяна на валута при пътуване.

"Конкурсът се отваря два пъти в годината. През пролетта и есента. Предстои отварянето му през октомври. Нека следят Европейския младежки портал, както и Facebook страницата на Европейската комисия. Ние ще дадем старта. Кандидатстването е много лесно. Отговаря се на пет въпроса", обясни ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България.

