IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 94

Изсъхнал клон падна върху дете на детска площадка в Бургас

То е без сериозни наранявания

20.08.2025 | 18:50 ч. Обновена: 20.08.2025 | 19:05 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Изсъхнал клон на дърво падна върху дете в центъра на Бургас.

Дървото се намира в градинката до Часовника - място, предпочитано от родители с деца.

Под него се намира и наскоро ремонтираната площадка, която се използва като сцена за различни прояви по време на празници.

Детето е без сериозни наранявания - с леки драскотини по лицето.

Очевидци казаха, че според тях дървото не е било подрязано добре, тъй като по него са оставени сухи клони.

"Не очаквахме да се случи такова нещо, времето днес не е чак толкова ветровито", казаха свидетели на случилото се пред БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

дърво дете инцидент Бургас
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem