Изсъхнал клон падна върху дете на детска площадка в Бургас

Изсъхнал клон на дърво падна върху дете в центъра на Бургас.
Дървото се намира в градинката до Часовника - място, предпочитано от родители с деца.
Под него се намира и наскоро ремонтираната площадка, която се използва като сцена за различни прояви по време на празници.
Детето е без сериозни наранявания - с леки драскотини по лицето.
Очевидци казаха, че според тях дървото не е било подрязано добре, тъй като по него са оставени сухи клони.
"Не очаквахме да се случи такова нещо, времето днес не е чак толкова ветровито", казаха свидетели на случилото се пред БТА.