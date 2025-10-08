Ситуацията в Русе е усложена заради продължаващия силен дъжд ВИДЕО

IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
08.10.2025 | 19:48 ч. 4
Ситуацията в Русе е усложена заради продължаващия силен дъжд. В следобедните часове, когато хората се прибираха от работа, движението бе истински кошмар, пише "Русе Медиа". 

Булевард "България" е трудно проходим, като трафикът се осъществява само в една лента. Кръговото на Дунав мост е под вода, има големи тапи и по булевард "Тутракан". Пътят, който отива към сметището, е под вода.

Пътуващите към и от Мартен е по-добре да минат през Николово, съветват водачите, които вече са преминали по маршрута.

Пътят към и от Средна кула от булевард "България" в участъка под моста е затворен заради свлачище.

Количеството на валежите в Русе надмина средномесечната норма от 57 литра на квадратен метър само в рамките на днешния ден, съобщиха от хидрометеорологичната станция в крайдунавския град.

Областният управител на Русе Драгомир Драганов каза пред БТА, че най-критична продължава да е ситуацията на кръговите кръстовища в района на Дунав мост и до „Свободна зона", тъй като там са сред най-ниските части на града. Работи се по възстановяване на нормалното електрозахранване на граничния пункт, където към момента то продължава да се поддържа с агрегат.

