IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 105

Съдят популярна драг кралица, спала с 13-годишно момче

Тийнейджърът излъгал за възрастта си

08.10.2025 | 20:20 ч. 1
Снимка: Официален профил в Instagram

Снимка: Официален профил в Instagram

Известна драг кралица беше извадена от програмата на тазгодишния "Phoenix Pride Festival", след като ѝ бяха повдигнати обвинения за сексуални отношения с 13-годишно момче, съобщиха полицията и организаторите на събитието.

35-годишният Майкъл Браудър, който излиза на сцената под името Обри Галичи, е обвинен в две престъпления за "сексуално посегателство срещу непълнолетен" след месеци на разследване, започнало през юни, показват съдебни документи, цитирани от ABC 11.

Според материалите по делото, Браудър е бил един от двама мъже, които се срещнали с тийнейджъра за "анонимен секс" чрез приложение за онлайн запознанства.

Разследващите открили в лаптопа на момчето съобщения, които водели до Браудър, когото полицаите разпознали като "популярна драг кралица от Финикс". На 16 септември той разговарял с властите и според документите признал, че е имал сексуален контакт с момчето – но твърдял, че в апартамента било толкова тъмно, че "не могъл да прецени възрастта му".

Свързани статии

Пред полицаите казал, че е смятал тийнейджъра за 18 или 19-годишен. Самото момче пък признало, че се е представило за по-голямо в приложението.

След ареста му през септември, организаторите на "Phoenix Pride" обявиха, че Браудър е отстранен от всички участия в тазгодишния фестивал, който ще се проведе на 18 и 19 октомври, като името му ще бъде премахнато и от всички промоционални материали.

"Обвинението е за престъпление, което намираме за ужасяващо и напълно несъвместимо с ценностите на "Phoenix Pride", се казва в официално изявление на организацията.

В същото време те подчертаха: „Важно е да уточним, че този човек не е осъден. Отстраняването му е изцяло на база на наличната към момента информация и на нашата отговорност да гарантираме безопасна и подкрепяща среда за нашата общност.“

Съдът определи гаранция от 10 000 долара. Ако бъде освободен, Браудър ще трябва да носи електронна гривна за проследяване, да стои далеч от деца и няма право да притежава оръжие или да употребява наркотици и алкохол, пише New York Post.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

драг кралица сексуален контакт момче
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem