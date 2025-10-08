Съдят популярна драг кралица, спала с 13-годишно момче

Известна драг кралица беше извадена от програмата на тазгодишния "Phoenix Pride Festival", след като ѝ бяха повдигнати обвинения за сексуални отношения с 13-годишно момче, съобщиха полицията и организаторите на събитието.

35-годишният Майкъл Браудър, който излиза на сцената под името Обри Галичи, е обвинен в две престъпления за "сексуално посегателство срещу непълнолетен" след месеци на разследване, започнало през юни, показват съдебни документи, цитирани от ABC 11.

Според материалите по делото, Браудър е бил един от двама мъже, които се срещнали с тийнейджъра за "анонимен секс" чрез приложение за онлайн запознанства.

Разследващите открили в лаптопа на момчето съобщения, които водели до Браудър, когото полицаите разпознали като "популярна драг кралица от Финикс". На 16 септември той разговарял с властите и според документите признал, че е имал сексуален контакт с момчето – но твърдял, че в апартамента било толкова тъмно, че "не могъл да прецени възрастта му".

Пред полицаите казал, че е смятал тийнейджъра за 18 или 19-годишен. Самото момче пък признало, че се е представило за по-голямо в приложението.

След ареста му през септември, организаторите на "Phoenix Pride" обявиха, че Браудър е отстранен от всички участия в тазгодишния фестивал, който ще се проведе на 18 и 19 октомври, като името му ще бъде премахнато и от всички промоционални материали.

"Обвинението е за престъпление, което намираме за ужасяващо и напълно несъвместимо с ценностите на "Phoenix Pride", се казва в официално изявление на организацията. В същото време те подчертаха: „Важно е да уточним, че този човек не е осъден. Отстраняването му е изцяло на база на наличната към момента информация и на нашата отговорност да гарантираме безопасна и подкрепяща среда за нашата общност.“

Съдът определи гаранция от 10 000 долара. Ако бъде освободен, Браудър ще трябва да носи електронна гривна за проследяване, да стои далеч от деца и няма право да притежава оръжие или да употребява наркотици и алкохол, пише New York Post.